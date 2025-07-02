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Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам - РИА Новости, 02.07.2025
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05:19 02.07.2025 (обновлено: 06:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/ssha-2026646271.html
Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам
Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам - РИА Новости, 02.07.2025
Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам
США, Индия, Австралия и Япония как члены четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) объявили о запуске инициативы по... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T05:19:00+03:00
2025-07-02T06:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США, Индия, Австралия и Япония как члены четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) объявили о запуске инициативы по укреплению их безопасности в плане цепочек поставок критических важных минералов, следует из совместного коммюнике. Объявление было сделано по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, которая прошла во вторник в Вашингтоне. Отмечается, что участники встречи объявили о ключевых инициативах по укреплению морской и транснациональной безопасности, экономики, критических технологий, поддержке гуманитарной помощи и реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе."Сегодня мы запускаем инициативу Quad Critical Minerals - амбициозное расширение нашего партнерства по укреплению экономической безопасности и коллективной устойчивости путем сотрудничества в целях обеспечения безопасности и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в коммюнике. При этом страны QUAD на фоне роста напряжения с Китаем выразили обеспокоенность "ситуацией в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море", а также осудили Северную Корею за "дестабилизирующие" запуски баллистических ракет. Стороны также выразили обеспокоенность ухудшением кризиса в Мьянме и призвали к соблюдению режима прекращения огня между властями страны и оппозицией. QUAD был инициирован в 2007 году бывшим премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в регионе.
https://ria.ru/20250605/ssha-2021087006.html
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в мире, япония, сша, индия, синдзо абэ
В мире, Япония, США, Индия, Синдзо Абэ
Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам

Страны QUAD объявили о запуске инициативы по критически важным минералам

© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
Саммит лидеров Quad - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США, Индия, Австралия и Япония как члены четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) объявили о запуске инициативы по укреплению их безопасности в плане цепочек поставок критических важных минералов, следует из совместного коммюнике.
Объявление было сделано по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, которая прошла во вторник в Вашингтоне. Отмечается, что участники встречи объявили о ключевых инициативах по укреплению морской и транснациональной безопасности, экономики, критических технологий, поддержке гуманитарной помощи и реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе.
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"Сегодня мы запускаем инициативу Quad Critical Minerals - амбициозное расширение нашего партнерства по укреплению экономической безопасности и коллективной устойчивости путем сотрудничества в целях обеспечения безопасности и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в коммюнике.
При этом страны QUAD на фоне роста напряжения с Китаем выразили обеспокоенность "ситуацией в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море", а также осудили Северную Корею за "дестабилизирующие" запуски баллистических ракет.
Стороны также выразили обеспокоенность ухудшением кризиса в Мьянме и призвали к соблюдению режима прекращения огня между властями страны и оппозицией.
QUAD был инициирован в 2007 году бывшим премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в регионе.
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