Страны QUAD запустят инициативу по критически важным минералам
Страны QUAD объявили о запуске инициативы по критически важным минералам
© AP Photo / Yuichi YamazakiСаммит лидеров Quad
© AP Photo / Yuichi Yamazaki
Саммит лидеров Quad. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США, Индия, Австралия и Япония как члены четырехстороннего диалога по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) объявили о запуске инициативы по укреплению их безопасности в плане цепочек поставок критических важных минералов, следует из совместного коммюнике.
Объявление было сделано по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств, которая прошла во вторник в Вашингтоне. Отмечается, что участники встречи объявили о ключевых инициативах по укреплению морской и транснациональной безопасности, экономики, критических технологий, поддержке гуманитарной помощи и реагированию на чрезвычайные ситуации в регионе.
"Сегодня мы запускаем инициативу Quad Critical Minerals - амбициозное расширение нашего партнерства по укреплению экономической безопасности и коллективной устойчивости путем сотрудничества в целях обеспечения безопасности и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов", - говорится в коммюнике.
При этом страны QUAD на фоне роста напряжения с Китаем выразили обеспокоенность "ситуацией в Восточно-Китайском море и Южно-Китайском море", а также осудили Северную Корею за "дестабилизирующие" запуски баллистических ракет.
Стороны также выразили обеспокоенность ухудшением кризиса в Мьянме и призвали к соблюдению режима прекращения огня между властями страны и оппозицией.
QUAD был инициирован в 2007 году бывшим премьером Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. При этом если Япония и Австралия - союзники США, то Индия, не связанная с Вашингтоном союзническими отношениями, была включена в "четверку" во многом за счет своей растущей роли в регионе.