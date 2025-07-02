https://ria.ru/20250702/sputnik-2026841006.html

Ливанский профсоюз обвинил Запад в страхе перед российскими СМИ

Ливанский профсоюз обвинил Запад в страхе перед российскими СМИ - РИА Новости, 02.07.2025

Ливанский профсоюз обвинил Запад в страхе перед российскими СМИ

Инцидент с задержанием сотрудников агентства Sputnik в Азербайджане доказал страх стран Запада, стремящихся подавить альтернативную точку зрения в международном РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T23:58:00+03:00

2025-07-02T23:58:00+03:00

2025-07-02T23:58:00+03:00

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БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Инцидент с задержанием сотрудников агентства Sputnik в Азербайджане доказал страх стран Запада, стремящихся подавить альтернативную точку зрения в международном информационном поле, перед ростом значимости российских СМИ, заявила РИА Новости глава профсоюза аудиовизуальных СМИ Ливана Риндала Джаббур. "То, что произошло с журналистами, в частности с сотрудниками агентства Sputnik в Азербайджане, указывает сразу на несколько ключевых моментов. Во-первых, это подтверждает, что российские СМИ стали весомым игроком на международной арене … А значит, настал момент, когда Запад в страхе стремится остановить рост и влияние российского медиаполя", - сказала Джаббур. Во-вторых, по словам главы профсоюза, за подобными действиями стоит жесткая воля коллективного Запада сохранить контроль над глобальной информационной повесткой. "Суть не в поиске истины, а в том, чтобы навязать миру свою версию реальности, выгодную им, не допуская альтернативных взглядов, особенно со стороны восточного политического блока", - добавила она. В третьих, по мнению Джаббур, те, кто громче всех говорят о "правах человека" и "международном праве", зачастую сами же их и нарушают. "Псевдозабота о свободе и гуманизме становится ширмой для давления и подавления инакомыслия", - подчеркнула собеседница агентства. "Очевидно, что подобное не должно происходить. Но если такие инциденты случаются, они лишь подтверждают: российская журналистика оказывает реальное влияние, и это вызывает раздражение у тех, кто привык диктовать правила",- добавила Джаббур. По мнению главы профсоюза, в сложившихся условиях особенно важно усиливать взаимную поддержку всех СМИ, которые не подчиняются западной риторике. Такой союз солидарных, свободных СМИ должен укрепляться, формировать международную сеть и продолжать движение вперед. "Мир сегодня вступает в новую фазу — формируется не только стратегический и политический, но и информационный баланс. И именно этот медиабаланс может стать ключом к более справедливому глобальному порядку", - сказала Джаббур Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями. Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html

https://ria.ru/20250702/sputnik-2026655185.html

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