https://ria.ru/20250702/sputnik-2026655185.html

Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова

Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова - РИА Новости, 02.07.2025

Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik, заявила Захарова

Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:40:00+03:00

2025-07-02T08:40:00+03:00

2025-07-02T09:20:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я хочу обратить внимание, что все эти годы это средство массовой информации работало, на его площадке в большинстве своем работали граждане Азербайджана, там были и граждане РФ. Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я ничего не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий… Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, об этом вчера было заявлено послу", - сказала она в эфире радио Sputnik.Комментируя вызов посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в российский МИД, Захарова отметила, что это было "не просто вручение бумажки или пара фраз, это был разговор"."Это было обсуждение тех проблем, которые с обех сторон озвучивались. Поэтому это не только про констатацию. Очевидно, целый ряд аспектов или моментов, которые мы сейчас наблюдаем, не привносят, мягко говоря, в двусторонние отношения, а только их ухудшают. Об этом всем было послу заявлено", - добавила она.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали в агентстве Sputnik Азербайджан (входит в состав медиагруппы "Россия сегодня") семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Игоря Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин."Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг.Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026526371.html

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