https://ria.ru/20250702/sovfed-2026691056.html

В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям

В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям - РИА Новости, 02.07.2025

В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям

Сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T11:36:00+03:00

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Документом уточняется, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были определены, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение. В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. Водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти обследование. По результатам обязательного медосвидетельствования формируется медицинское заключение в форме электронного документа, которое размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ. Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Неявка водителя на медосвидетельствование приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.

https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html

https://ria.ru/20250624/gosduma-2025133681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф