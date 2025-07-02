https://ria.ru/20250702/sovfed-2026691056.html
В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям
В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям - РИА Новости, 02.07.2025
В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям
Сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:36:00+03:00
2025-07-02T11:36:00+03:00
2025-07-02T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав. Документом уточняется, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были определены, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение. В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования. Обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг. Водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти обследование. По результатам обязательного медосвидетельствования формируется медицинское заключение в форме электронного документа, которое размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ. Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Неявка водителя на медосвидетельствование приведет к аннулированию прав. Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
https://ria.ru/20250624/gosduma-2025133681.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), совет федерации рф
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Совет Федерации РФ
В Совфеде уточнили основания для отзыва водительских прав по медпоказаниям
В Совфеде уточнили основания для отзыва прав водителей по медпоказаниям
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных", которыми предлагается направлять водителей автотранспорта на медобследование или лечение при выявлении у них признаков заболеваний или медицинских ограничений к управлению автомобилем, которые ранее не были выявлены, отказ от обследования приведет к аннулированию прав.
Документом уточняется, что в случае выявления у водителя транспортного средства при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний, которые ранее не были определены, или выявление медицинских ограничений к управлению автомобилем, то медицинская организация направляет водителя на необходимые обследование или лечение.
В случае подтверждения наличия у водителя заболеваний либо в случае выявления у водителя при проведении медосвидетельствований, медицинских осмотров или при оказании ему медицинской помощи заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация направляет водителю и МВД России
уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медосвидетельствования.
Обязательное медицинское освидетельствование и внеочередное обязательное медицинское освидетельствование проводятся в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.
Водителю автомобиля, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти обследование. По результатам обязательного медосвидетельствования формируется медицинское заключение в форме электронного документа, которое размещается в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в ЕГИСЗ.
Информация о сформированном медицинском заключении передается в МВД России. Неявка водителя на медосвидетельствование приведет к аннулированию прав.
Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.