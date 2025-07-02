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СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения - РИА Новости, 02.07.2025
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:50:00+03:00
2025-07-02T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.Документ подписан в Абу-Даби 17 февраля 2025 года. Соглашение обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и ОАЭ не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации.Документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года.Необходимость замены этого соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в России, так и в ОАЭ, в частности переориентацией российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока, в которой Эмираты играют особую роль, пояснял Минфин.Соглашение вступит в силу 1 января 2026 года, а осенью 2025 года Минфин РФ рассмотрит вопрос об исключении ОАЭ из российского черного списка офшоров, отмечал замминистра Алексей Сазанов.
https://ria.ru/20241020/putin-1979016280.html
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ОАЭ, Совет Федерации РФ, Россия, В мире
СФ ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
Совфед ратифицировал соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал межправительственное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов.
Документ подписан в Абу-Даби
17 февраля 2025 года. Соглашение обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России
и ОАЭ
не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций.
Соглашение содержит исчерпывающий перечень налогов, к которым оно применяется, порядок их уплаты и критерии ограничения льгот; определяет методы устранения двойного налогообложения, порядок рассмотрения обращений и заявлений резидентов, разрешения споров; а также гарантирует недопущение налоговой дискриминации.
Документ регулирует вопросы налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, а также от его отчуждения; прибыли от предпринимательской деятельности, от морских и воздушных международных перевозок; налогообложения дивидендов и процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц. В частности, оно предусматривает налоговую ставку в 10% на доходы от процентов, дивидендов и роялти.
В настоящее время в отношениях между двумя Россией и ОАЭ действует межправительственное соглашение о налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений, подписанное в Абу-Даби 7 декабря 2011 года.
Необходимость замены этого соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в России, так и в ОАЭ, в частности переориентацией российского бизнеса на рынки стран Азии
и Ближнего Востока
, в которой Эмираты играют особую роль, пояснял Минфин
.
Соглашение вступит в силу 1 января 2026 года, а осенью 2025 года Минфин РФ рассмотрит вопрос об исключении ОАЭ из российского черного списка офшоров, отмечал замминистра Алексей Сазанов
.