https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса

СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса - РИА Новости, 02.07.2025

СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса

Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:40:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински."Шыхлински-младший уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах" — говорится в публикации.О задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге накануне сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/klishas-2026637411.html

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екатеринбург, азербайджан, баку, следственный комитет россии (ск рф), sputnik азербайджан, sputnik абхазия, происшествия