СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
РБК: главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлински отпустили после допроса
Шахин Шыхлински
Шахин Шыхлински. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински.
"Шыхлински-младший уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах" — говорится в публикации.
О задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге накануне сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд арестовал до 19 июля пятерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых и Ахлимана Гянджиева. Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
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30 июня, 15:11
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
- К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
- МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.