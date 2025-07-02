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СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса - РИА Новости, 02.07.2025
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07:40 02.07.2025 (обновлено: 07:55 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса - РИА Новости, 02.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински. РИА Новости, 02.07.2025
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2025-07-02T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински."Шыхлински-младший уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах" — говорится в публикации.О задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге накануне сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250702/klishas-2026637411.html
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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екатеринбург, азербайджан, баку, следственный комитет россии (ск рф), sputnik азербайджан, sputnik абхазия, происшествия
Екатеринбург, Азербайджан, Баку, Следственный комитет России (СК РФ), Sputnik Азербайджан, Sputnik Абхазия, Происшествия
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса

РБК: главу азербайджанской диаспоры на Урале Шихлински отпустили после допроса

Шахин Шыхлински
Шахин Шыхлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Шахин Шыхлински. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински отпустили после допроса, пишет газета РБК со ссылкой на его сына Мутвалы Шихлински.
"Шыхлински-младший уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах" — говорится в публикации.
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О задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге накануне сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд арестовал до 19 июля пятерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых и Ахлимана Гянджиева. Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
  • МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
 
ЕкатеринбургАзербайджанБакуСледственный комитет России (СК РФ)Sputnik АзербайджанSputnik АбхазияПроисшествия
 
 
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