https://ria.ru/20250702/skidki-2026688268.html

Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома

Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома - РИА Новости, 02.07.2025

Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома

Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:23:00+03:00

2025-07-02T11:23:00+03:00

2025-07-02T12:59:00+03:00

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

хорошие новости

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства Антон Алиханов."Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — сказал он на "правительственном часе" в Совфеде.Программа льготного автокредитования Предусматривает скидку от стоимости:Она доступна для медиков, работников сферы образования, бойцов СВО и их родственников, инвалидов, а также для семей с детьми, приобретающих машину в регионах ДФО.Ее расширили подпрограммой "Семейный автомобиль". В кулуарах ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки: с одной стороны, помощь самим автопроизводителям, с другой — мотивация потребителей приобрести машину.В этом году федеральный бюджет предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга — 27 миллиардов.

https://ria.ru/20250701/avtomobili-2026412652.html

https://ria.ru/20250628/shtraf-2025959833.html

https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html

https://ria.ru/20250207/shiraf-1997862383.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, антон алиханов, денис мантуров, совет федерации рф, россия, общество