Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома
Минпромторг увеличит скидки для поддержки спроса на российский автопром
© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли Антон Алиханов
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — сказал он на "правительственном часе" в Совфеде.
Программа льготного автокредитования
Предусматривает скидку от стоимости:
- электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей;
- автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — 20%;
- для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%;
Она доступна для медиков, работников сферы образования, бойцов СВО и их родственников, инвалидов, а также для семей с детьми, приобретающих машину в регионах ДФО.
Ее расширили подпрограммой "Семейный автомобиль".
- Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая купить отечественный автомобиль на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.
По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, с января по май в России реализовали более 60 тысяч машин по программам льготного кредитования и лизинга. Объем скидок составил более 18 миллиардов рублей.
- Участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40% при покупке машины с ручным управлением.
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В кулуарах ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки: с одной стороны, помощь самим автопроизводителям, с другой — мотивация потребителей приобрести машину.
В этом году федеральный бюджет предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга — 27 миллиардов.