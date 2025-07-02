Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:23 02.07.2025 (обновлено: 12:59 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/skidki-2026688268.html
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома
Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:23:00+03:00
2025-07-02T12:59:00+03:00
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
хорошие новости
авто
антон алиханов
денис мантуров
совет федерации рф
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства Антон Алиханов."Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — сказал он на "правительственном часе" в Совфеде.Программа льготного автокредитования Предусматривает скидку от стоимости:Она доступна для медиков, работников сферы образования, бойцов СВО и их родственников, инвалидов, а также для семей с детьми, приобретающих машину в регионах ДФО.Ее расширили подпрограммой "Семейный автомобиль". В кулуарах ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки: с одной стороны, помощь самим автопроизводителям, с другой — мотивация потребителей приобрести машину.В этом году федеральный бюджет предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга — 27 миллиардов.
https://ria.ru/20250701/avtomobili-2026412652.html
https://ria.ru/20250628/shtraf-2025959833.html
https://ria.ru/20250330/avto-1986849895.html
https://ria.ru/20250207/shiraf-1997862383.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, антон алиханов, денис мантуров, совет федерации рф, россия, общество
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Хорошие новости, Авто, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Совет Федерации РФ, Россия, Общество
Алиханов рассказал о программах по поддержке отечественного автопрома

Минпромторг увеличит скидки для поддержки спроса на российский автопром

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпромторг для предотвращения снижения продаж новых автомобилей намерен увеличивать скидки по программам поддержки спроса в автопроме, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
"Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, мы будем увеличивать скидки по нашим механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливать программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — сказал он на "правительственном часе" в Совфеде.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Продажи новых автомобилей в России в июне могли снизиться на четверть
1 июля, 01:14

Программа льготного автокредитования

Предусматривает скидку от стоимости:
  • электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей;
  • автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — 20%;
  • для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%;
Она доступна для медиков, работников сферы образования, бойцов СВО и их родственников, инвалидов, а также для семей с детьми, приобретающих машину в регионах ДФО.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Дачникам объяснили, когда за перевозку вещей на авто могут оштрафовать
28 июня, 03:15
Ее расширили подпрограммой "Семейный автомобиль".
  • Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая купить отечественный автомобиль на более выгодных условиях — со скидкой десять процентов — имеют право семьи, в которых трое и более детей.

По словам замглавы Минпромторга Альберта Каримова, с января по май в России реализовали более 60 тысяч машин по программам льготного кредитования и лизинга. Объем скидок составил более 18 миллиардов рублей.

  • Участники СВО, получившие ранения в зоне боевых действий, могут претендовать на скидку 40% при покупке машины с ручным управлением.
Налоговый вычет за автомобиль 2024: можно ли получить при покупке и продаже машины - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году
30 марта, 15:01
В кулуарах ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что после третьего квартала власти рассмотрят вопрос дофинансирования программы льготного автокредитования. Обсуждаются разные варианты мер поддержки: с одной стороны, помощь самим автопроизводителям, с другой — мотивация потребителей приобрести машину.
В этом году федеральный бюджет предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного лизинга — 27 миллиардов.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Юрист предупредил о штрафах при покупке авто у иностранцев за наличные
7 февраля, 03:09
 
Хорошие новостиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоАнтон АлихановДенис МантуровСовет Федерации РФРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала