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Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 02.07.2025
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:05:00+03:00
2025-07-02T11:05:00+03:00
2025-07-02T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.Такое наказание грозит тем, кто:
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html
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общество, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
СФ одобрил повышение штрафа до 20 тыс. руб. за несообщение военкомату о переезде