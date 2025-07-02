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Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 02.07.2025
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11:05 02.07.2025 (обновлено: 12:17 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/shtraf-2026683508.html
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 02.07.2025
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:05:00+03:00
2025-07-02T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.Такое наказание грозит тем, кто:
https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html
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общество, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

СФ одобрил повышение штрафа до 20 тыс. руб. за несообщение военкомату о переезде

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.
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Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.
Такое наказание грозит тем, кто:
  • не сообщил в установленном порядке в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде на новое место, не подтвержденное регистрацией;
  • не явился в военкомат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.
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