https://ria.ru/20250702/shtraf-2026683508.html

Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости, 02.07.2025

Совфед одобрил повышение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T12:17:00+03:00

общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.Сейчас штраф за это административное правонарушение составляет от одной до пяти тысяч рублей. Закон же устанавливает его в диапазоне от десяти до 20 тысяч рублей.Такое наказание грозит тем, кто:

https://ria.ru/20250520/gosduma-2018077178.html

https://ria.ru/20240922/gosduma-1974052087.html

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2025

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общество, совет федерации рф, госдума рф