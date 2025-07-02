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В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 02.07.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:21:00+03:00
2025-07-02T17:21:00+03:00
2025-07-02T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – почти 16 тысяч сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Мексики, Индии и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, публикации постов и входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20250524/mask-2018914711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Downdetector: пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети