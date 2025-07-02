https://ria.ru/20250702/sboj-2026786113.html

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 02.07.2025

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T17:21:00+03:00

2025-07-02T17:21:00+03:00

2025-07-02T17:21:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 16.30 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – почти 16 тысяч сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Мексики, Индии и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, публикации постов и входе в учетную запись. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250524/mask-2018914711.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter