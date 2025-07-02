https://ria.ru/20250702/savelev-2026824513.html

Савельев пообещал весной доложить по ВСМ между Москвой и Петербургом

Савельев пообещал весной доложить по ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 02.07.2025

Савельев пообещал весной доложить по ВСМ между Москвой и Петербургом

Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам по остальным... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:57:00+03:00

2025-07-02T20:57:00+03:00

2025-07-02T20:57:00+03:00

технологии

россия

москва

санкт-петербург

виталий савельев

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам по остальным высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ) в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. "Я думаю, весной следующего года мы сможем вам доложить, потому что работа ведется, и у нас уже будет более детальная проработка каждого проекта. И мы вам предложим очередность этих проектов, исходя уже из наших возможностей", - сказал Савельев. ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html

https://ria.ru/20250618/beglov-2023474898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, владимир путин