Савельев пообещал весной доложить по ВСМ между Москвой и Петербургом
Савельев пообещал весной доложить по срокам строительства ВСМ Москва-Петербург
Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина пообещал весной 2026 года доложить по срокам и параметрам по остальным высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ) в России, которые планируется строить после такой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
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"Я думаю, весной следующего года мы сможем вам доложить, потому что работа ведется, и у нас уже будет более детальная проработка каждого проекта. И мы вам предложим очередность этих проектов, исходя уже из наших возможностей", - сказал Савельев.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург – это первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Так, после магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.