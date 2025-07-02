https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер

Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер - РИА Новости, 02.07.2025

Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер

В нацмессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей. Казалось бы, это победа — в современном мире создать с нуля и продвинуть новый мессенджер... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:00:00+03:00

2025-07-02T08:01:00+03:00

технологии

россия

европа

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надежда кадышева

павел дуров

wechat

центральное разведывательное управление (цру)

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В нацмессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей. Казалось бы, это победа — в современном мире создать с нуля и продвинуть новый мессенджер способны очень немногие страны. Однако на новорожденный мессенджер льются потоки ругани.Добро бы это была конструктивная критика. Но нет, это какие-то выкрики типа "в интернет по паспорту!", "цифровое рабство!", "Большой Брат следит за тобой!". И вообще: "где мы теперь будем ругать Путина?".Для начала иметь собственный суверенный мессенджер — это задача, которую следовало решить еще вчера. Наши мудрые китайские товарищи озаботились созданием своего WeChat почти пятнадцать лет назад. За ними побежали не менее мудрые японцы и вьетнамцы. Делали они это не от хорошей жизни, а чтобы срочно прикрыть от американских техногигантов свои уязвимости.А вот европейцы отстали, ничего своего сделать не смогли — и оказались в полной, рабской зависимости от американских корпораций. Теперь в любой момент, по щелчку пальца Маск или Цукерберг могут взять и отключить европейцам соцсети и мессенджеры, и это станет реальной катастрофой.Мы в России просто не можем себе такое позволить — жить в зависимости от иностранных хотелок и трястись в ожидании, что они "отключат нам интернет".Еще опаснее полная зависимость от зарубежных серверов, на которых хранится вся информация. В Европе так живут годами и десятилетиями. Сотрудник ЦРУ может в любой момент посмотреть, что там пишет француз или немец в своей уютной фейсбученьке, и увидеть, где находится талантливый автор, чем занимается его семья и что он ел на завтрак.Нам, думается, такого не надо. Запад давно объявил нас стратегическим противником, и давать ему все карты в руки — то есть все персональные данные наших граждан — было бы опрометчиво, не правда ли?Существующие мессенджеры не просто дырявы, они целеустремленно сливают наши данные в разные иностранные конторы. Была надежда на Telegram, однако после того, как французы засунули Павла Дурова в казематы и ограничили его передвижения по миру, о какой независимости этого мессенджера может идти речь?Совершенно неслучайно украинские мошенники предпочитают охмурять людей по WhatsApp. Уязвимости этого мессенджера стали притчей во языцех.В Max вся информация — включая персональные данные наших граждан — будет храниться на отечественных серверах. Это ровно то, что нам нужно в нынешней непростой международной обстановке.Для удобства пользователей в систему можно будет загрузить все свои документы и использовать мессенджер как виртуальное удостоверение личности, оплачивать штрафы, налоги, подавать заявления на "Госуслуги". Уже сейчас через мессенджер можно проводить оплату по СБП.Подобные системы используют в самых продвинутых странах мира, сотни миллионов китайцев фактически всю жизнь проводят в своем WeChat. Ограничивает ли это их свободу?Нет, конечно.Пресловутый социальный рейтинг — это страшилка, созданная западными СМИ. На деле он мало чем отличается от банального кредитного рейтинга — собственно, подобные технологии и возникли в Китае в борьбе с мошенниками, которые брали в банках кредиты, а потом меняли документы, чтобы их не отдавать.Да, китайцы следят за тем, что пишут в чатах. Но разве не так обстоит дело во всех странах мира? Это не Большой Брат следит за высказываниями в соцсетях, это неравнодушная общественность.Совершенно конкретные люди делают скриншоты в соцсетях, заверяют их у нотариуса, подают в суд, а суд принимает или не принимает их к рассмотрению. Это обычная практика во всем мире. Пользователи соцсетей давно уже в курсе происходящего и естественным образом включают внутреннего цензора, если не хотят пойти под суд.Опасения насчет сохранности персональных данных в Max выглядят еще более надуманной историей. Наши документы прекрасно хранятся на "Госуслугах", и это позволяет нам решать все бюрократические проблемы в мгновение ока. Мы что, хотим жить как во Франции, где каждое взаимодействие с госорганами — это череда походов по конторам, общения с чиновниками, заполнения анкет, подписывания документов и долгого ожидания писем — да-да, не мэйлов, а натуральных бумажных писем в конвертах? С Max эта система станет для нас еще удобнее и безопаснее.Ну а то, что национальный мессенджер беспощадно критикуют, этому удивляться не приходится, это наша национальная забава — ругать все новое. Я давно живу на свете и прекрасно помню, как ругали поначалу ГЛОНАСС. А сегодня разве можно представить без него нашу жизнь?А помните, как стращали оплатой мобильником? На полном серьезе рассказывали, как это опасно и как в момент оплаты снимут со счета все деньги. Были еще упоительные страшилки про паспорта с биометрией, про QR-коды как число Антихриста... Всего не упомнишь.Наверное, такова традиция России — здесь все новое пробивается к народу сквозь частокол предрассудков, раздражения и страстного желания сделать все "как при бабушке". Но в итоге всегда побеждает.Посмотрите на Надежду Кадышеву, давно ли все критики ругательски ругали ее милые и добрые песни? А сейчас Кадышева — суперзвезда и собирает стадионы молодежи. Думается, пройдет время и то же самое произойдет с мессенджером Max. Кстати, не забывайте регистрироваться!

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https://ria.ru/20250330/akkaunt-2008286919.html

https://ria.ru/20250625/odnoklassniki-2025342969.html

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технологии, россия, европа, китай, надежда кадышева, павел дуров, wechat, центральное разведывательное управление (цру), telegram, аналитика