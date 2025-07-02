https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер - РИА Новости, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
В нацмессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей. Казалось бы, это победа — в современном мире создать с нуля и продвинуть новый мессенджер... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:00:00+03:00
2025-07-02T08:00:00+03:00
2025-07-02T08:01:00+03:00
технологии
россия
европа
китай
надежда кадышева
павел дуров
wechat
центральное разведывательное управление (цру)
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В нацмессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей. Казалось бы, это победа — в современном мире создать с нуля и продвинуть новый мессенджер способны очень немногие страны. Однако на новорожденный мессенджер льются потоки ругани.Добро бы это была конструктивная критика. Но нет, это какие-то выкрики типа "в интернет по паспорту!", "цифровое рабство!", "Большой Брат следит за тобой!". И вообще: "где мы теперь будем ругать Путина?".Для начала иметь собственный суверенный мессенджер — это задача, которую следовало решить еще вчера. Наши мудрые китайские товарищи озаботились созданием своего WeChat почти пятнадцать лет назад. За ними побежали не менее мудрые японцы и вьетнамцы. Делали они это не от хорошей жизни, а чтобы срочно прикрыть от американских техногигантов свои уязвимости.А вот европейцы отстали, ничего своего сделать не смогли — и оказались в полной, рабской зависимости от американских корпораций. Теперь в любой момент, по щелчку пальца Маск или Цукерберг могут взять и отключить европейцам соцсети и мессенджеры, и это станет реальной катастрофой.Мы в России просто не можем себе такое позволить — жить в зависимости от иностранных хотелок и трястись в ожидании, что они "отключат нам интернет".Еще опаснее полная зависимость от зарубежных серверов, на которых хранится вся информация. В Европе так живут годами и десятилетиями. Сотрудник ЦРУ может в любой момент посмотреть, что там пишет француз или немец в своей уютной фейсбученьке, и увидеть, где находится талантливый автор, чем занимается его семья и что он ел на завтрак.Нам, думается, такого не надо. Запад давно объявил нас стратегическим противником, и давать ему все карты в руки — то есть все персональные данные наших граждан — было бы опрометчиво, не правда ли?Существующие мессенджеры не просто дырявы, они целеустремленно сливают наши данные в разные иностранные конторы. Была надежда на Telegram, однако после того, как французы засунули Павла Дурова в казематы и ограничили его передвижения по миру, о какой независимости этого мессенджера может идти речь?Совершенно неслучайно украинские мошенники предпочитают охмурять людей по WhatsApp. Уязвимости этого мессенджера стали притчей во языцех.В Max вся информация — включая персональные данные наших граждан — будет храниться на отечественных серверах. Это ровно то, что нам нужно в нынешней непростой международной обстановке.Для удобства пользователей в систему можно будет загрузить все свои документы и использовать мессенджер как виртуальное удостоверение личности, оплачивать штрафы, налоги, подавать заявления на "Госуслуги". Уже сейчас через мессенджер можно проводить оплату по СБП.Подобные системы используют в самых продвинутых странах мира, сотни миллионов китайцев фактически всю жизнь проводят в своем WeChat. Ограничивает ли это их свободу?Нет, конечно.Пресловутый социальный рейтинг — это страшилка, созданная западными СМИ. На деле он мало чем отличается от банального кредитного рейтинга — собственно, подобные технологии и возникли в Китае в борьбе с мошенниками, которые брали в банках кредиты, а потом меняли документы, чтобы их не отдавать.Да, китайцы следят за тем, что пишут в чатах. Но разве не так обстоит дело во всех странах мира? Это не Большой Брат следит за высказываниями в соцсетях, это неравнодушная общественность.Совершенно конкретные люди делают скриншоты в соцсетях, заверяют их у нотариуса, подают в суд, а суд принимает или не принимает их к рассмотрению. Это обычная практика во всем мире. Пользователи соцсетей давно уже в курсе происходящего и естественным образом включают внутреннего цензора, если не хотят пойти под суд.Опасения насчет сохранности персональных данных в Max выглядят еще более надуманной историей. Наши документы прекрасно хранятся на "Госуслугах", и это позволяет нам решать все бюрократические проблемы в мгновение ока. Мы что, хотим жить как во Франции, где каждое взаимодействие с госорганами — это череда походов по конторам, общения с чиновниками, заполнения анкет, подписывания документов и долгого ожидания писем — да-да, не мэйлов, а натуральных бумажных писем в конвертах? С Max эта система станет для нас еще удобнее и безопаснее.Ну а то, что национальный мессенджер беспощадно критикуют, этому удивляться не приходится, это наша национальная забава — ругать все новое. Я давно живу на свете и прекрасно помню, как ругали поначалу ГЛОНАСС. А сегодня разве можно представить без него нашу жизнь?А помните, как стращали оплатой мобильником? На полном серьезе рассказывали, как это опасно и как в момент оплаты снимут со счета все деньги. Были еще упоительные страшилки про паспорта с биометрией, про QR-коды как число Антихриста... Всего не упомнишь.Наверное, такова традиция России — здесь все новое пробивается к народу сквозь частокол предрассудков, раздражения и страстного желания сделать все "как при бабушке". Но в итоге всегда побеждает.Посмотрите на Надежду Кадышеву, давно ли все критики ругательски ругали ее милые и добрые песни? А сейчас Кадышева — суперзвезда и собирает стадионы молодежи. Думается, пройдет время и то же самое произойдет с мессенджером Max. Кстати, не забывайте регистрироваться!
https://ria.ru/20250620/gosduma-2024078448.html
https://ria.ru/20250625/gosduma-2025235202.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
технологии, россия, европа, китай, надежда кадышева, павел дуров, wechat, центральное разведывательное управление (цру), telegram, аналитика
Технологии, Россия, Европа, Китай, Надежда Кадышева, Павел Дуров, WeChat, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Telegram, Аналитика
В нацмессенджере Max зарегистрировался первый миллион пользователей. Казалось бы, это победа — в современном мире создать с нуля и продвинуть новый мессенджер способны очень немногие страны. Однако на новорожденный мессенджер льются потоки ругани.
Добро бы это была конструктивная критика. Но нет, это какие-то выкрики типа "в интернет по паспорту!", "цифровое рабство!", "Большой Брат следит за тобой!". И вообще: "где мы теперь будем ругать Путина?".
Для начала иметь собственный суверенный мессенджер — это задача, которую следовало решить еще вчера. Наши мудрые китайские товарищи озаботились созданием своего WeChat почти пятнадцать лет назад. За ними побежали не менее мудрые японцы и вьетнамцы. Делали они это не от хорошей жизни, а чтобы срочно прикрыть от американских техногигантов свои уязвимости.
А вот европейцы отстали, ничего своего сделать не смогли — и оказались в полной, рабской зависимости от американских корпораций. Теперь в любой момент, по щелчку пальца Маск или Цукерберг могут взять и отключить европейцам соцсети и мессенджеры, и это станет реальной катастрофой.
Мы в России просто не можем себе такое позволить — жить в зависимости от иностранных хотелок и трястись в ожидании, что они "отключат нам интернет".
Еще опаснее полная зависимость от зарубежных серверов, на которых хранится вся информация. В Европе так живут годами и десятилетиями. Сотрудник ЦРУ может в любой момент посмотреть, что там пишет француз или немец в своей уютной фейсбученьке, и увидеть, где находится талантливый автор, чем занимается его семья и что он ел на завтрак.
Нам, думается, такого не надо. Запад давно объявил нас стратегическим противником, и давать ему все карты в руки — то есть все персональные данные наших граждан — было бы опрометчиво, не правда ли?
Существующие мессенджеры не просто дырявы, они целеустремленно сливают наши данные в разные иностранные конторы. Была надежда на Telegram, однако после того, как французы засунули Павла Дурова в казематы и ограничили его передвижения по миру, о какой независимости этого мессенджера может идти речь?
Совершенно неслучайно украинские мошенники предпочитают охмурять людей по WhatsApp. Уязвимости этого мессенджера стали притчей во языцех.
В Max вся информация — включая персональные данные наших граждан — будет храниться на отечественных серверах. Это ровно то, что нам нужно в нынешней непростой международной обстановке.
Для удобства пользователей в систему можно будет загрузить все свои документы и использовать мессенджер как виртуальное удостоверение личности, оплачивать штрафы, налоги, подавать заявления на "Госуслуги". Уже сейчас через мессенджер можно проводить оплату по СБП.
Подобные системы используют в самых продвинутых странах мира, сотни миллионов китайцев фактически всю жизнь проводят в своем WeChat. Ограничивает ли это их свободу?
Пресловутый социальный рейтинг — это страшилка, созданная западными СМИ. На деле он мало чем отличается от банального кредитного рейтинга — собственно, подобные технологии и возникли в Китае в борьбе с мошенниками, которые брали в банках кредиты, а потом меняли документы, чтобы их не отдавать.
Да, китайцы следят за тем, что пишут в чатах. Но разве не так обстоит дело во всех странах мира? Это не Большой Брат следит за высказываниями в соцсетях, это неравнодушная общественность.
Совершенно конкретные люди делают скриншоты в соцсетях, заверяют их у нотариуса, подают в суд, а суд принимает или не принимает их к рассмотрению. Это обычная практика во всем мире. Пользователи соцсетей давно уже в курсе происходящего и естественным образом включают внутреннего цензора, если не хотят пойти под суд.
Опасения насчет сохранности персональных данных в Max выглядят еще более надуманной историей. Наши документы прекрасно хранятся на "Госуслугах", и это позволяет нам решать все бюрократические проблемы в мгновение ока. Мы что, хотим жить как во Франции, где каждое взаимодействие с госорганами — это череда походов по конторам, общения с чиновниками, заполнения анкет, подписывания документов и долгого ожидания писем — да-да, не мэйлов, а натуральных бумажных писем в конвертах? С Max эта система станет для нас еще удобнее и безопаснее.
Ну а то, что национальный мессенджер беспощадно критикуют, этому удивляться не приходится, это наша национальная забава — ругать все новое. Я давно живу на свете и прекрасно помню, как ругали поначалу ГЛОНАСС. А сегодня разве можно представить без него нашу жизнь?
А помните, как стращали оплатой мобильником? На полном серьезе рассказывали, как это опасно и как в момент оплаты снимут со счета все деньги. Были еще упоительные страшилки про паспорта с биометрией, про QR-коды как число Антихриста... Всего не упомнишь.
Наверное, такова традиция России — здесь все новое пробивается к народу сквозь частокол предрассудков, раздражения и страстного желания сделать все "как при бабушке". Но в итоге всегда побеждает.
Посмотрите на Надежду Кадышеву, давно ли все критики ругательски ругали ее милые и добрые песни? А сейчас Кадышева — суперзвезда и собирает стадионы молодежи. Думается, пройдет время и то же самое произойдет с мессенджером Max. Кстати, не забывайте регистрироваться!