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Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения
Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения - РИА Новости, 02.07.2025
Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения
Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:17:00+03:00
2025-07-02T12:17:00+03:00
2025-07-02T12:17:00+03:00
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антон алиханов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Начну с ОПК. Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на недавних совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, в том числе по перспективным видам вооружения, военной и специальной техники", — сказал министр. Он добавил, что наращивание мощностей ОПК продолжается для возможности обеспечить все потребности СВО и реализовать экспортный потенциал. "В свою очередь, это стимулирует развитие гражданских направлений промышленности", — добавил Алиханов.
https://ria.ru/20250701/rossiya-2026298195.html
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россия, антон алиханов, совет федерации рф
Россия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ
Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения
Алиханов: Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения