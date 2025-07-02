https://ria.ru/20250702/rossija-2026700474.html

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения - РИА Новости, 02.07.2025

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения

Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:17:00+03:00

2025-07-02T12:17:00+03:00

2025-07-02T12:17:00+03:00

россия

антон алиханов

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия кратно нарастила объемы производства по всем видам вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, заявил в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Начну с ОПК. Совокупно по всем видам вооружений мы кратно нарастили объемы. И на недавних совещаниях у президента по проекту госпрограммы вооружения, промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все заявленные планы, в том числе по перспективным видам вооружения, военной и специальной техники", — сказал министр. Он добавил, что наращивание мощностей ОПК продолжается для возможности обеспечить все потребности СВО и реализовать экспортный потенциал. "В свою очередь, это стимулирует развитие гражданских направлений промышленности", — добавил Алиханов.

https://ria.ru/20250701/rossiya-2026298195.html

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2025

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россия, антон алиханов, совет федерации рф