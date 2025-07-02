https://ria.ru/20250702/rets-2026701822.html

"Мой экспорт" помогает экспортерам страховать отсрочки платежа от ЭКСАР

"Мой экспорт" помогает экспортерам страховать отсрочки платежа от ЭКСАР - РИА Новости, 02.07.2025

"Мой экспорт" помогает экспортерам страховать отсрочки платежа от ЭКСАР

Более 95% заявок на страхование отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) отечественные компании РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:27:00+03:00

2025-07-02T12:27:00+03:00

2025-07-02T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 95% заявок на страхование отсрочки платежа для МСП от Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) отечественные компании теперь оформляют на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Сервис "Страхование отсрочки платежа для МСП" запущен на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра в 2022 году. За прошедшее время онлайн-решение доказало свою востребованность: на сегодняшний день по заявкам, поданным через платформу, уже заключено свыше 370 договоров страхования", - говорится в сообщении.РЭЦ добавляет, что сама программа ЭКСАР, призванная поддержать некрупные экспортно ориентированные предприятия, действует с 2020 года.Продукт позволяет компаниям застраховать экспортные отгрузки с отсрочкой платежа, расширяя клиентскую базу и давая возможность экспортерам осваивать новые рынки без риска финансовых потерь. Отличительной особенностью продукта является фиксированная и доступная страховая премия, что является ключевым фактором для субъектов МСП при выборе страховых решений.Как отмечают в Российском экспортном центре, такой высокий показатель — результат постоянной работы по совершенствованию цифровых сервисов. Цель РЭЦ — сделать путь экспортера максимально удобным, простым и прозрачным, что наглядно подтверждается ростом доли онлайн-заявок и доверием российских компаний к этим решениям.Подача заявки на сервисе "Страхование отсрочки платежа для МСП" занимает всего несколько минут: достаточно заполнить одно заявление без необходимости собирать большой пакет документов. Оформление договора происходит в течение нескольких рабочих дней, процесс получения услуги полностью цифровизирован.Одним из примеров успешного использования платформы является опыт ООО ВПК "Сибагроприбор" из Новосибирской области — ведущего производителя аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Компания активно сотрудничает с Российским экспортным центром с 2018 года, в том числе, используя различные цифровые инструменты "Моего экспорта"."Сибагроприбор" пользуется сервисами на платформе по подбору онлайн-каналов продаж, осуществляет поиск потенциальных покупателей, знакомится с учебными пособиями и оформляет сертификаты свободной продажи. Кроме того, компания — обладатель сертификата "Сделано в России".В 2024 году "Сибагроприбор" успешно заключила договор страхования с ЭКСАР, обеспечив защиту сделки при работе на условиях отсрочки платежа с партнером из Казахстана."В работе с иностранными партнерами мы используем различные условия оплаты, прекрасно понимая и оценивая риски всех участников сделки. В 2024 году мы заключили контракт на условиях отсрочки с компанией из Казахстана и решили воспользоваться страховкой ЭКСАР. О продукте мы знаем давно, слышали положительные отзывы коллег, консультировались с экспертами в регионе, изучали финансовые инструменты в рамках образовательных курсов Школы экспорта РЭЦ. За несколько дней ЭКСАР рассмотрел наш запрос, и мы подписали договор страхования. Сделка состоялась!", — прокомментировала исполнительный директор Ольга Хлыстун.В представительстве РЭЦ в Новосибирске рассказали, что с каждым годом популярность страхования отсрочки платежа для МСП растет."Все больше компаний в своей экспортной стратегии учитывают риски и используют инструменты для их минимизации. Если раньше нам приходилось каждому предпринимателю объяснять, что дает страховка, то сейчас сами экспортеры делятся друг с другом свои опытом страхования рисков", — уточнила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.Российский экспортный центр, являющийся государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки. Это осуществляется в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг Группы РЭЦ доступны в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт". Кроме того, РЭЦ отвечает за реализацию программы продвижения национального бренда "Сделано в России", что способствует укреплению позиций российских товаров на мировом рынке.

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экономика, технологии, казахстан, новосибирск, россия