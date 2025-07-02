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Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 02.07.2025
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21:03 02.07.2025 (обновлено: 21:50 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026826378.html
Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург
Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 02.07.2025
Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва - Петербург. РИА Новости, 02.07.2025
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москва
санкт-петербург
владимир путин
виталий савельев
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва - Петербург. "У меня вопрос-то всё-таки остается прежний. Когда будет завершено проектирование и получено заключение госэкспертизы (проекта ВСМ - ред.)?" - сказал Путин, обратившись к вице-премьеру Виталию Савельеву. Вице-премьер уточнил, что окончание экспертизы проекта ВСМ планируется 15 сентября. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Ранее сообщалось, что строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года, дорога будет полностью запущена в 2028 году, время в пути составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250702/putin-2026818004.html
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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев, общество
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Виталий Савельев, Общество
Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург

Путин потребовал определить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва - Петербург.
"У меня вопрос-то всё-таки остается прежний. Когда будет завершено проектирование и получено заключение госэкспертизы (проекта ВСМ - ред.)?" - сказал Путин, обратившись к вице-премьеру Виталию Савельеву.
Вице-премьер уточнил, что окончание экспертизы проекта ВСМ планируется 15 сентября.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Ранее сообщалось, что строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года, дорога будет полностью запущена в 2028 году, время в пути составит 2 часа 15 минут.
Поручение Путина доложить о строительстве высокоскоростных магистралей в России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Вчера, 20:13
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинВиталий СавельевОбщество
 
 
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