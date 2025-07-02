https://ria.ru/20250702/putin-2026826378.html

Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург

Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 02.07.2025

Путин потребовал обозначить сроки экспертизы проекта ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва - Петербург. РИА Новости, 02.07.2025

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства потребовал обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва - Петербург. "У меня вопрос-то всё-таки остается прежний. Когда будет завершено проектирование и получено заключение госэкспертизы (проекта ВСМ - ред.)?" - сказал Путин, обратившись к вице-премьеру Виталию Савельеву. Вице-премьер уточнил, что окончание экспертизы проекта ВСМ планируется 15 сентября. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Ранее сообщалось, что строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года, дорога будет полностью запущена в 2028 году, время в пути составит 2 часа 15 минут.

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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев, общество