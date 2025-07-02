https://ria.ru/20250702/putin-2026818004.html

Путин поручил подготовить предложения по проектам ВСМ

Путин поручил подготовить предложения по проектам ВСМ - РИА Новости, 02.07.2025

Путин поручил подготовить предложения по проектам ВСМ

Президент России Владимир Путин поручил к концу марта 2026 года подготовить предложения по срокам и параметрам проектов по строительству ВСМ в России. РИА Новости, 02.07.2025

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россия

владимир путин

москва

экономика

санкт-петербург

виталий савельев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к концу марта 2026 года подготовить предложения по срокам и параметрам проектов по строительству ВСМ в России.Президент в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания вице-премьер Виталий Савельев, говоря о строительстве ВСМ Москва - Санкт-Петербург, рассказал также о планах по строительству и других высокоскоростных магистралей, в том числе из столицы в Екатеринбург и в Минск. Вице-премьер заверил, что предложения по следующим проектам ВСМ могут быть представлены к весне 2026 года."Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ", - сказал Путин."Принято", - ответил в свою очередь вице-премьер.

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Поручение Путина доложить о строительстве высокоскоростных магистралей в России «Весна заканчивается в конце марта» Путин поручил доложить ему о строительстве высокоскоростных магистралей в России 2025-07-02T20:13 true PT0M16S

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, москва, экономика, санкт-петербург, виталий савельев