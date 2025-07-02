Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ
О поддержке бойцов СВО
- Путин попросил доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм остались на службе.
- Он также поинтересовался созданием условий для получения образования вдовами погибших военнослужащих.
- Замминистра обороны Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов.
- Она также хочет расширить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий.
- Президент поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов.
О строительстве высокоскоростных магистралей
- Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
- Президент поручил подготовить предложения по срокам и параметрам проектов ВСМ.
"Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ".
- Глава государства потребовал также обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
- Экспертизу планируется завершить к 15 сентября, ответил вице-премьер Виталий Савельев.
- Тестовым полигоном для испытаний российского высокоскоростного поезда станет первый участок ВСМ от Зеленограда до Твери.
ВСМ Москва — Санкт-Петербург — первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом. Строительство основного участка планируется начать в середине 2025 года, полностью запустить дорогу — в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.
О северном завозе
- Президент напомнил, что о северном завозе пора говорить уже сейчас.
- Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил, что исполнение годового плана по северному завозу идет по графику.
- На 1 июля выполнено 103 процентов плана как по закупке, так и по фактическому завозу — 1,5 миллиона тонн.
- Уровень выполнения годового плана составляет 44 процента.
- Основной объем завозится в навигационный период, когда северные акватории свободны ото льда.
- При этом некоторые регионы отмечают увеличение затрат на финансирование северного завоза из-за роста процентов по кредитам.
- Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
- В Якутии дефицит финансирования северного завоза оценили в 9,5 миллиарда рублей.
- Минвостокразвития готовит программу обновления флота для северного завоза.
- Ведомство разрабатывает финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора, на первом этапе готовится предложение по созданию отечественного дноуглубительного флота.
- Путин поручил Минфину следить за финансированием северного завоза.
"Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут".
О развитии опорной сети аэропортов
- Главное — не терять темпов, заявил Путин.
- Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов планируется принять весной следующего года, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
- Это не приведет к увеличению цен на билеты, заверил он.
Минтранс в марте предложил ввести инфраструктурный сбор для финансирования реконструкции аэропортов. Планируется, что аэропорты, перечень которых утвердит правительство, объединят в группы для уменьшения тарифной нагрузки. Правительство также будет устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.