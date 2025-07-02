https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html

Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ

Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ - РИА Новости, 03.07.2025

Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основные темы: РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T20:09:00+03:00

2025-07-02T20:09:00+03:00

2025-07-03T07:37:00+03:00

владимир путин

россия

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виталий савельев

анна цивилева

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основные темы:О поддержке бойцов СВОО строительстве высокоскоростных магистралей"Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ".О северном завозе"Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить"."Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут".О развитии опорной сети аэропортов

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https://ria.ru/20250514/zavoz-2016799391.html

https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024145079.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с членами правительства Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе. 2025-07-02T20:09 true PT1M59S

Поручение Путина доложить о строительстве высокоскоростных магистралей в России «Весна заканчивается в конце марта» Путин поручил доложить ему о строительстве высокоскоростных магистралей в России 2025-07-02T20:09 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

владимир путин, россия, москва, виталий савельев, анна цивилева, политика, экономика, общество