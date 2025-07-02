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Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ - РИА Новости, 03.07.2025
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20:09 02.07.2025 (обновлено: 07:37 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/putin-2026817189.html
Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ
Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ - РИА Новости, 03.07.2025
Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основные темы: РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T20:09:00+03:00
2025-07-03T07:37:00+03:00
владимир путин
россия
москва
виталий савельев
анна цивилева
политика
экономика
общество
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основные темы:О поддержке бойцов СВОО строительстве высокоскоростных магистралей&quot;Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ&quot;.О северном завозе"Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить".&quot;Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут&quot;.О развитии опорной сети аэропортов
https://ria.ru/20250702/gosduma-2026637258.html
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Путин на совещании с членами правительства
Президент попросил замминистра обороны Цивилеву доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травмы остались на службе.
2025-07-02T20:09
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Поручение Путина доложить о строительстве высокоскоростных магистралей в России
«Весна заканчивается в конце марта» Путин поручил доложить ему о строительстве высокоскоростных магистралей в России
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владимир путин, россия, москва, виталий савельев, анна цивилева, политика, экономика, общество
Владимир Путин, Россия, Москва, Виталий Савельев, Анна Цивилева, Политика, Экономика, Общество

Путин обсудил с правительством соцгарантии бойцам СВО и строительство ВСМ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Основные темы:

О поддержке бойцов СВО

  • Путин попросил доложить о социальном обеспечении бойцов СВО, которые после получения травм остались на службе.
  • Он также поинтересовался созданием условий для получения образования вдовами погибших военнослужащих.
  • Замминистра обороны Анна Цивилева предложила распространить льготу по получению образования для участников СВО и их детей на вдов.
  • Она также хочет расширить льготы уволенных инвалидов СВО на всех инвалидов боевых действий.
  • Президент поручил правительству проработать меры дополнительной поддержки при получении образования вдовами бойцов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ГД предложили бессрочно признавать инвалидность у участников СВО
Вчера, 01:06

О строительстве высокоскоростных магистралей

  • Президент поручил подготовить предложения по срокам и параметрам проектов ВСМ.
«

"Весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени я надеюсь получить у вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Глава государства потребовал также обозначить сроки прохождения экспертизы проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
  • Экспертизу планируется завершить к 15 сентября, ответил вице-премьер Виталий Савельев.
  • Тестовым полигоном для испытаний российского высокоскоростного поезда станет первый участок ВСМ от Зеленограда до Твери.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — первый из пяти проектов высокоскоростного движения, утвержденных президентом. Строительство основного участка планируется начать в середине 2025 года, полностью запустить дорогу — в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.

Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге
18 июня, 08:40

О северном завозе

  • Президент напомнил, что о северном завозе пора говорить уже сейчас.
«
"Сейчас говорили про зиму, она у нас вроде нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил, что исполнение годового плана по северному завозу идет по графику.
  • На 1 июля выполнено 103 процентов плана как по закупке, так и по фактическому завозу — 1,5 миллиона тонн.
  • Уровень выполнения годового плана составляет 44 процента.
  • Основной объем завозится в навигационный период, когда северные акватории свободны ото льда.
  • При этом некоторые регионы отмечают увеличение затрат на финансирование северного завоза из-за роста процентов по кредитам.
  • Мероприятия северного завоза на Чукотке исполняются в срок, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
  • В Якутии дефицит финансирования северного завоза оценили в 9,5 миллиарда рублей.
  • Минвостокразвития готовит программу обновления флота для северного завоза.
  • Ведомство разрабатывает финансово-экономическую модель Трансарктического транспортного коридора, на первом этапе готовится предложение по созданию отечественного дноуглубительного флота.
  • Путин поручил Минфину следить за финансированием северного завоза.
«

"Погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде и лето пока не начиналось, а потом — бум! — вроде и лето наступит, жара будет, а потом — тук! — опять морозы. И если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Торговый порт - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Магаданской области стартовал северный завоз
14 мая, 07:23

О развитии опорной сети аэропортов

  • Главное — не терять темпов, заявил Путин.
  • Законопроект о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов планируется принять весной следующего года, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.
  • Это не приведет к увеличению цен на билеты, заверил он.

Минтранс в марте предложил ввести инфраструктурный сбор для финансирования реконструкции аэропортов. Планируется, что аэропорты, перечень которых утвердит правительство, объединят в группы для уменьшения тарифной нагрузки. Правительство также будет устанавливать сумму сбора и распределять финансы на реконструкцию выбранных аэродромов.

Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ
20 июня, 11:15
 
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