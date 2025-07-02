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В Харьковской области снесли бюст Пушкина - РИА Новости, 02.07.2025
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23:45 02.07.2025
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В Харьковской области снесли бюст Пушкина
В Харьковской области снесли бюст Пушкина - РИА Новости, 02.07.2025
В Харьковской области снесли бюст Пушкина
Бюст великого русского поэта Александра Пушкина, который был установлен рядом с бюстом украинского поэта Тараса Шевченко, снесли в городе Берестин Харьковской... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:45:00+03:00
2025-07-02T23:45:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бюст великого русского поэта Александра Пушкина, который был установлен рядом с бюстом украинского поэта Тараса Шевченко, снесли в городе Берестин Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу Берестинского городского совета Светлану Кривенко. "В городе Берестин Харьковской области 30 июня демонтировали бюст Пушкина. Приказ о разрешении на снос памятника архитектуры местные власти ждали от министерства культуры и информационной политики Украины более полутора лет. Памятник стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки Берестинского городского совета. Ранее это была районная библиотека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По словам Кривенко, памятник выбрасывать не будут, так как он является "материальной ценностью". "Этот памятник будет на хранении, а дальше уже будет приниматься решение, что делать с памятниками (российскому революционеру Владимиру) Ленину, Пушкину", - приводит слова главы Берестинского городского совета телеканал. Кривенко также отметила, что вопрос о замене бюста Пушкина планируют вынести на голосование общины. Чиновник предполагает, что новый монумент может быть в честь кого-то из местных деятелей. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, харьковская область, россия, александр пушкин, тарас шевченко, сергей лавров
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Сергей Лавров
В Харьковской области снесли бюст Пушкина

В Харьковской области снесли бюст Пушкина, установленный рядом с бюстом Шевченко

CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бюст великого русского поэта Александра Пушкина, который был установлен рядом с бюстом украинского поэта Тараса Шевченко, снесли в городе Берестин Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу Берестинского городского совета Светлану Кривенко.
«
"В городе Берестин Харьковской области 30 июня демонтировали бюст Пушкина. Приказ о разрешении на снос памятника архитектуры местные власти ждали от министерства культуры и информационной политики Украины более полутора лет. Памятник стоял рядом с бюстом Шевченко возле библиотеки Берестинского городского совета. Ранее это была районная библиотека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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По словам Кривенко, памятник выбрасывать не будут, так как он является "материальной ценностью".
«
"Этот памятник будет на хранении, а дальше уже будет приниматься решение, что делать с памятниками (российскому революционеру Владимиру) Ленину, Пушкину", - приводит слова главы Берестинского городского совета телеканал.
Кривенко также отметила, что вопрос о замене бюста Пушкина планируют вынести на голосование общины. Чиновник предполагает, что новый монумент может быть в честь кого-то из местных деятелей.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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