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Профессору СПбГУ дали десять суток за демонстрацию экстремистской символики
Профессору СПбГУ дали десять суток за демонстрацию экстремистской символики - РИА Новости, 02.07.2025
Профессору СПбГУ дали десять суток за демонстрацию экстремистской символики
Приморский районный суд назначил профессору кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаилу Суворову десять суток... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:22:00+03:00
2025-07-02T00:22:00+03:00
2025-07-02T06:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Приморский районный суд назначил профессору кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаилу Суворову десять суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Суворов привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций — Прим. ред.). Наказание — десять суток административного ареста и конфискация телефона", – сказала она.Лебедева назвала причиной привлечения Суворова к ответственности его пост, опубликованный в соцсетях в 2022 году, с лозунгом украинского "Легиона "Свобода России"*, который Верховный суд России в марте 2023 года признал террористическим и запретил в стране. Руководитель пресс-службы судов Петербурга добавила, что Суворов раскаялся. Он пояснил суду, что три года назад опубликовал пост, который стал причиной административного наказания, в поддержку друзей из Украины, и забыл его удалить.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, санкт-петербург, украина, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Санкт-Петербург, Украина, Санкт-Петербургский государственный университет
Профессору СПбГУ дали десять суток за демонстрацию экстремистской символики
Профессору СПбГУ Суворову дали десять суток за демонстрацию нацистской символики