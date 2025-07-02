Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге
МВД Петербурга: две семьи иностранцев с подростками выдворили из РФ из-за драки
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 30 июня 16-летний подросток попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана, после конфликтной переписки в соцсети. Поскольку оппонент пришел на встречу вместе с друзьями, драка закончилась госпитализацией юноши.
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"Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в среду правоохранители опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры.