Рейтинг@Mail.ru
Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026834017.html
Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге
Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге - РИА Новости, 02.07.2025
Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге
Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T22:37:00+03:00
2025-07-02T22:37:00+03:00
происшествия
азербайджан
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 30 июня 16-летний подросток попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана, после конфликтной переписки в соцсети. Поскольку оппонент пришел на встречу вместе с друзьями, драка закончилась госпитализацией юноши. "Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода", – говорится в сообщении. Как уточняется, в среду правоохранители опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры.
https://ria.ru/20250627/zakony-2025689294.html
азербайджан
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, азербайджан, россия, санкт-петербург
Происшествия, Азербайджан, Россия, Санкт-Петербург
Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге

МВД Петербурга: две семьи иностранцев с подростками выдворили из РФ из-за драки

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 30 июня 16-летний подросток попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана, после конфликтной переписки в соцсети. Поскольку оппонент пришел на встречу вместе с друзьями, драка закончилась госпитализацией юноши.
«
"Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в среду правоохранители опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры.
Рейд по проверке документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Среди трудовых мигрантов 43,5% предпочитают шариат светским законам
27 июня, 00:19
 
ПроисшествияАзербайджанРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала