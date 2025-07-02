https://ria.ru/20250702/peterburg-2026834017.html

Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге

Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге - РИА Новости, 02.07.2025

Из России выдворили семьи зачинщиков драки в Петербурге

Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T22:37:00+03:00

2025-07-02T22:37:00+03:00

2025-07-02T22:37:00+03:00

происшествия

азербайджан

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Конфликт между подростками в Санкт-Петербурге привел к выдворению из России семей 13-летнего зачинщика драки и его 15-летнего соучастника, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 30 июня 16-летний подросток попал в больницу с побоями после того, как решил выяснить отношения с соседом, 13-летним гражданином Азербайджана, после конфликтной переписки в соцсети. Поскольку оппонент пришел на встречу вместе с друзьями, драка закончилась госпитализацией юноши. "Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода", – говорится в сообщении. Как уточняется, в среду правоохранители опросили и 15-летнего гражданина Азербайджана, участвовавшего в драке. В отношении него и его семьи приняты аналогичные меры.

https://ria.ru/20250627/zakony-2025689294.html

азербайджан

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, азербайджан, россия, санкт-петербург