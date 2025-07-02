https://ria.ru/20250702/peterburg-2026813763.html

В Петербурге ограничили скорость электросамокатов

В Петербурге ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 02.07.2025

В Петербурге ограничили скорость электросамокатов

Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:40:00+03:00

2025-07-02T19:40:00+03:00

2025-07-02T19:44:00+03:00

общество

санкт-петербург

электросамокат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736304252_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_9a4a7b5a510e8b0b127666d147b4bdd6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 километров в час в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. Для курьеров новые правила передвижения на СИМ ввели 1 июля: скорость на тротуарах и пешеходных зонах была ограничена до 10 километров в час, было запрещено движение по ряду улиц и парков. "Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров час", - говорится в сообщении.Комитет отмечает, что с начала сезона пользования СИМ сотрудники выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов в Петербурге.

https://ria.ru/20250417/skorost-2011795289.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, электросамокат