В Петербурге ограничили скорость электросамокатов
В Петербурге горожанам и курьерам снизили скорость электросамокатов до 10 км/ч
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Мужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 километров в час в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту.
Для курьеров новые правила передвижения на СИМ ввели 1 июля: скорость на тротуарах и пешеходных зонах была ограничена до 10 километров в час, было запрещено движение по ряду улиц и парков.
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"Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров час", - говорится в сообщении.
Комитет отмечает, что с начала сезона пользования СИМ сотрудники выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов в Петербурге.
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