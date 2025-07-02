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В Петербурге ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 02.07.2025
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19:40 02.07.2025 (обновлено: 19:44 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026813763.html
В Петербурге ограничили скорость электросамокатов
В Петербурге ограничили скорость электросамокатов - РИА Новости, 02.07.2025
В Петербурге ограничили скорость электросамокатов
Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T19:40:00+03:00
2025-07-02T19:44:00+03:00
общество
санкт-петербург
электросамокат
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 километров в час в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту. Для курьеров новые правила передвижения на СИМ ввели 1 июля: скорость на тротуарах и пешеходных зонах была ограничена до 10 километров в час, было запрещено движение по ряду улиц и парков. &quot;Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров час&quot;, - говорится в сообщении.Комитет отмечает, что с начала сезона пользования СИМ сотрудники выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов в Петербурге.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, электросамокат
Общество, Санкт-Петербург, электросамокат
В Петербурге ограничили скорость электросамокатов

В Петербурге горожанам и курьерам снизили скорость электросамокатов до 10 км/ч

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Мужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Мужчина едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов и электровелосипедов, вслед за курьерами ограничили скорость передвижения на тротуарах и пешеходных зонах до 10 километров в час в Санкт-Петербурге, сообщил городской комитет по транспорту.
Для курьеров новые правила передвижения на СИМ ввели 1 июля: скорость на тротуарах и пешеходных зонах была ограничена до 10 километров в час, было запрещено движение по ряду улиц и парков.
«

"Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров час", - говорится в сообщении.

Комитет отмечает, что с начала сезона пользования СИМ сотрудники выявили почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов в Петербурге.
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