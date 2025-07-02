В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына
Суд в Петербурге арестовал мужчину, зарезавшего жену на глазах у их ребенка
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в убийстве местного жителя Романа Балабина, который зарезал жену на глазах у их ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок. Как уточняло ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла, и он находится в квартире с пьяным отцом.
«
"Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Балабина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, Балабин при допросе в качестве подозреваемого сообщил о своих проблемах с алкоголем, выражающихся в непродолжительных запоях с периодичностью раз в полгода. По словам мужчины, утром 30 июня, когда произошло убийство, он купил две бутылки водки, открыв одну из них, когда вернулся домой. Дальнейших событий фигурант не помнит, а о том, что жена убита, он узнал при задержании от полицейских.
"(Обвиняемый – ред.) пояснил, что причиной конфликта с супругой в тот день явилась ревность. В суде вспомнить обстоятельства произошедшего также не смог, помнит только, как ребенок закричал: "Папа!" – рассказали в пресс-службе судов Петербурга.
Пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что мальчик, который стал свидетелем трагедии, направлен в реабилитационный центр. Его семья недавно переехала в Петербург из Приморского края. Полиция отмечала также, что фигурант дела ранее был судим за наркотики.