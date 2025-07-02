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В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына - РИА Новости, 02.07.2025
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18:11 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026796790.html
В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына
В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына - РИА Новости, 02.07.2025
В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в убийстве местного жителя Романа Балабина, который зарезал жену на глазах у их ребенка,... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:11:00+03:00
2025-07-02T18:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в убийстве местного жителя Романа Балабина, который зарезал жену на глазах у их ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок. Как уточняло ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла, и он находится в квартире с пьяным отцом. "Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Балабина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении. Как уточняет судебная пресс-служба, Балабин при допросе в качестве подозреваемого сообщил о своих проблемах с алкоголем, выражающихся в непродолжительных запоях с периодичностью раз в полгода. По словам мужчины, утром 30 июня, когда произошло убийство, он купил две бутылки водки, открыв одну из них, когда вернулся домой. Дальнейших событий фигурант не помнит, а о том, что жена убита, он узнал при задержании от полицейских. "(Обвиняемый – ред.) пояснил, что причиной конфликта с супругой в тот день явилась ревность. В суде вспомнить обстоятельства произошедшего также не смог, помнит только, как ребенок закричал: "Папа!" – рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что мальчик, который стал свидетелем трагедии, направлен в реабилитационный центр. Его семья недавно переехала в Петербург из Приморского края. Полиция отмечала также, что фигурант дела ранее был судим за наркотики.
https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html
https://ria.ru/20250123/arest-1995203802.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге арестовали мужчину, убившего жену на глазах у сына

Суд в Петербурге арестовал мужчину, зарезавшего жену на глазах у их ребенка

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в убийстве местного жителя Романа Балабина, который зарезал жену на глазах у их ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Городской главк СК РФ во вторник сообщил о задержании местного жителя, который в нетрезвом виде не менее 14 раз ударил ножом жену, а затем спрятал ее тело в ящик дивана. Свидетелем трагедии стал их ребенок. Как уточняло ГУМВД, в полицию обратилась бабушка девятилетнего мальчика, которая живет по Владивостоке. По словам женщины, ребенок рассказал ей по телефону, что мама умерла, и он находится в квартире с пьяным отцом.
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"Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Балабина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", – говорится в сообщении.
Как уточняет судебная пресс-служба, Балабин при допросе в качестве подозреваемого сообщил о своих проблемах с алкоголем, выражающихся в непродолжительных запоях с периодичностью раз в полгода. По словам мужчины, утром 30 июня, когда произошло убийство, он купил две бутылки водки, открыв одну из них, когда вернулся домой. Дальнейших событий фигурант не помнит, а о том, что жена убита, он узнал при задержании от полицейских.
"(Обвиняемый – ред.) пояснил, что причиной конфликта с супругой в тот день явилась ревность. В суде вспомнить обстоятельства произошедшего также не смог, помнит только, как ребенок закричал: "Папа!" – рассказали в пресс-службе судов Петербурга.
Пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что мальчик, который стал свидетелем трагедии, направлен в реабилитационный центр. Его семья недавно переехала в Петербург из Приморского края. Полиция отмечала также, что фигурант дела ранее был судим за наркотики.
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