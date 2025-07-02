https://ria.ru/20250702/peterburg-2026691311.html

Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск

Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск - РИА Новости, 02.07.2025

Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местного жителя Григория Иваненко, который "объявил в розыск" главу государства... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T11:36:00+03:00

2025-07-02T11:36:00+03:00

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красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местного жителя Григория Иваненко, который "объявил в розыск" главу государства за "вознаграждение" в 1 миллион рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Иваненко 29.04.2024 не ранее 17.20, находясь у здания военного комиссариата Красносельского района, разместил на стенде учреждения лист формата А4. На листе фигурант с помощью фото и текста, если кратко, объявил в розыск президента РФ. За помощь в поимке Иваненко обещал 1 000 000 рублей", – рассказали в судебной пресс-службе. Как уточняется, петербуржец обвинялся по статье о хулиганстве (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ). "Суд освободил Иваненко от уголовной ответственности, применив к нему ПММХ (принудительные меры медицинского характера – ред.) в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", – заключили в пресс-службе судов.

https://ria.ru/20250617/sud-2023421275.html

https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, красносельский район