Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026691311.html
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск - РИА Новости, 02.07.2025
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местного жителя Григория Иваненко, который "объявил в розыск" главу государства... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:36:00+03:00
2025-07-02T11:36:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
красносельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местного жителя Григория Иваненко, который "объявил в розыск" главу государства за "вознаграждение" в 1 миллион рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Иваненко 29.04.2024 не ранее 17.20, находясь у здания военного комиссариата Красносельского района, разместил на стенде учреждения лист формата А4. На листе фигурант с помощью фото и текста, если кратко, объявил в розыск президента РФ. За помощь в поимке Иваненко обещал 1 000 000 рублей", – рассказали в судебной пресс-службе. Как уточняется, петербуржец обвинялся по статье о хулиганстве (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ). "Суд освободил Иваненко от уголовной ответственности, применив к нему ПММХ (принудительные меры медицинского характера – ред.) в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", – заключили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20250617/sud-2023421275.html
https://ria.ru/20250603/napadenie-2020646306.html
россия
санкт-петербург
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, красносельский район
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Красносельский район
Суд отправил на лечение мужчину, объявившего Путина в розыск

Суд отправил на принудительное лечение Иваненко, объявившего Путина в розыск

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отправил на принудительное лечение местного жителя Григория Иваненко, который "объявил в розыск" главу государства за "вознаграждение" в 1 миллион рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Иваненко 29.04.2024 не ранее 17.20, находясь у здания военного комиссариата Красносельского района, разместил на стенде учреждения лист формата А4. На листе фигурант с помощью фото и текста, если кратко, объявил в розыск президента РФ. За помощь в поимке Иваненко обещал 1 000 000 рублей", – рассказали в судебной пресс-службе.
Сотрудник СК осматривает квартиру в Сарове, в которой были найдены тела пенсионеров - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове могут отправить на лечение
17 июня, 20:45
Как уточняется, петербуржец обвинялся по статье о хулиганстве (пункт "б" части 1 статьи 213 УК РФ).
"Суд освободил Иваненко от уголовной ответственности, применив к нему ПММХ (принудительные меры медицинского характера – ред.) в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", – заключили в пресс-службе судов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Иностранца, напавшего на человека в Красноярске, отправили на лечение
3 июня, 13:09
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургКрасносельский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала