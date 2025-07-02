Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 02.07.2025 (обновлено: 11:03 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов - РИА Новости, 02.07.2025
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов
Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T10:54:00+03:00
2025-07-02T11:03:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом строительства жилых домов под аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Отмечается, что 32-летний генеральный директор строительной компании задержан сотрудниками регионального управления уголовного розыска. "Бизнесмен подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным полиции, фигурант, которого задержали в его доме в поселке Парголово, "под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующей сдачи в аренду" вводил клиентов в заблуждение и присваивал их деньги. В результате жертвами обмана стали трое жителей Петербурга. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим преступным эпизодам и его возможных соучастников.
https://ria.ru/20250702/primore-2026642843.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов

В Петербурге задержали гендиректора строительной компании за обман клиентов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом строительства жилых домов под аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что 32-летний генеральный директор строительной компании задержан сотрудниками регионального управления уголовного розыска.
"Бизнесмен подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По данным полиции, фигурант, которого задержали в его доме в поселке Парголово, "под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующей сдачи в аренду" вводил клиентов в заблуждение и присваивал их деньги. В результате жертвами обмана стали трое жителей Петербурга.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим преступным эпизодам и его возможных соучастников.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Приморье сотрудники медучреждений похитили 46 миллионов рублей
Вчера, 03:29
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала