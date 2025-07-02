https://ria.ru/20250702/peterburg-2026679400.html

В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов

В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов - РИА Новости, 02.07.2025

В Петербурге задержали главу строительной компании за обман клиентов

Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T10:54:00+03:00

2025-07-02T10:54:00+03:00

2025-07-02T11:03:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала гендиректора строительной компании, присвоившего средства клиентов на сумму более 46 миллионов рублей под предлогом строительства жилых домов под аренду, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Отмечается, что 32-летний генеральный директор строительной компании задержан сотрудниками регионального управления уголовного розыска. "Бизнесмен подозревается в серии мошенничеств на общую сумму более 46 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным полиции, фигурант, которого задержали в его доме в поселке Парголово, "под предлогом привлечения инвестиций в строительство жилых домов и их последующей сдачи в аренду" вводил клиентов в заблуждение и присваивал их деньги. В результате жертвами обмана стали трое жителей Петербурга. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители устанавливают причастность фигуранта к другим преступным эпизодам и его возможных соучастников.

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происшествия, санкт-петербург, россия