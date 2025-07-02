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Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля - РИА Новости, 02.07.2025
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00:31 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/peterburg-2026635696.html
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля - РИА Новости, 02.07.2025
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля
Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T00:31:00+03:00
2025-07-02T00:31:00+03:00
санкт-петербург
сша
луна феннер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, предстоит вторая операция 7 июля, лечение проходит гладко, сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В середине июня Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 2 июля. "Новости о Луне: два экспандера полностью заполнены, и совсем немного осталось до полного заполнения лобного (лобный экспандер немного отставал, потому что кожа лобной области плотнее)... Операция назначена на 7 июля", – написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте". Как добавила врач, лечение девочки проходит "гладко", Луна постоянно находится в прекрасном настроении. "Мы благодарим родителей Луны за выполнение всех рекомендаций и отличный настрой", – отметила Филиппова. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.
https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html
https://ria.ru/20250505/devochka-2015076026.html
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санкт-петербург, сша, луна феннер
Санкт-Петербург, США, Луна Феннер
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут в Петербурге вторую операцию 7 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКэрол Феннер с дочкой Луной в Краснодарской клинике лазерной и фотодинамической терапии
Кэрол Феннер с дочкой Луной в Краснодарской клинике лазерной и фотодинамической терапии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кэрол Феннер с дочкой Луной в Краснодарской клинике лазерной и фотодинамической терапии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, предстоит вторая операция 7 июля, лечение проходит гладко, сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В середине июня Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 2 июля.
Держится молодцом. Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"
7 мая, 19:11
"Новости о Луне: два экспандера полностью заполнены, и совсем немного осталось до полного заполнения лобного (лобный экспандер немного отставал, потому что кожа лобной области плотнее)... Операция назначена на 7 июля", – написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте".
Как добавила врач, лечение девочки проходит "гладко", Луна постоянно находится в прекрасном настроении.
"Мы благодарим родителей Луны за выполнение всех рекомендаций и отличный настрой", – отметила Филиппова.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут две операции в Петербурге
5 мая, 15:13
 
Санкт-ПетербургСШАЛуна Феннер
 
 
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