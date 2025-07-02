https://ria.ru/20250702/peterburg-2026635696.html

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля - РИА Новости, 02.07.2025

Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию 7 июля

Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T00:31:00+03:00

2025-07-02T00:31:00+03:00

2025-07-02T00:31:00+03:00

санкт-петербург

сша

луна феннер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Приехавшей в Санкт-Петербург на лечение девочке из США Луне Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, предстоит вторая операция 7 июля, лечение проходит гладко, сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. В середине июня Филиппова сообщала, что вторая операция намечена на 2 июля. "Новости о Луне: два экспандера полностью заполнены, и совсем немного осталось до полного заполнения лобного (лобный экспандер немного отставал, потому что кожа лобной области плотнее)... Операция назначена на 7 июля", – написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте". Как добавила врач, лечение девочки проходит "гладко", Луна постоянно находится в прекрасном настроении. "Мы благодарим родителей Луны за выполнение всех рекомендаций и отличный настрой", – отметила Филиппова. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Санкт-Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне 2024 года, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.

https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html

https://ria.ru/20250505/devochka-2015076026.html

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санкт-петербург, сша, луна феннер