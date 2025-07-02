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Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным - РИА Новости, 02.07.2025
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14:34 02.07.2025 (обновлено: 14:54 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/peskov-2026740765.html
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:54:00+03:00
баку
москва
дмитрий песков
азербайджан
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы опасения за судьбу совместных проектов, в частности, транспортного коридора "Север-Юг" на фоне ситуации с Азербайджаном.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва рассчитывает, что если у Баку "есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы".
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баку
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баку, москва, дмитрий песков, азербайджан, россия
Баку, Москва, Дмитрий Песков, Азербайджан, Россия
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным

Песков: очень важный проект "Север — Юг" соответствует интересам Москвы и Баку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы опасения за судьбу совместных проектов, в частности, транспортного коридора "Север-Юг" на фоне ситуации с Азербайджаном.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва рассчитывает, что если у Баку "есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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БакуМоскваДмитрий ПесковАзербайджанРоссия
 
 
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