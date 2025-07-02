https://ria.ru/20250702/peskov-2026740765.html
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным - РИА Новости, 02.07.2025
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:34:00+03:00
2025-07-02T14:54:00+03:00
баку
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дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы опасения за судьбу совместных проектов, в частности, транспортного коридора "Север-Юг" на фоне ситуации с Азербайджаном.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва рассчитывает, что если у Баку "есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы".
https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баку, москва, дмитрий песков, азербайджан, россия
Баку, Москва, Дмитрий Песков, Азербайджан, Россия
Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным
Песков: очень важный проект "Север — Юг" соответствует интересам Москвы и Баку