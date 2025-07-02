https://ria.ru/20250702/peskov-2026740765.html

Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным

Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным - РИА Новости, 02.07.2025

Песков назвал проект "Север — Юг" очень важным

Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:34:00+03:00

2025-07-02T14:34:00+03:00

2025-07-02T14:54:00+03:00

баку

москва

дмитрий песков

азербайджан

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Транспортный коридор "Север-Юг" является очень важным проектом, который соответствует интересам и Москвы, и Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран", - сказал он на вопрос о том, есть ли у Москвы опасения за судьбу совместных проектов, в частности, транспортного коридора "Север-Юг" на фоне ситуации с Азербайджаном.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва рассчитывает, что если у Баку "есть вопросы, они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы".

https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html

баку

москва

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

баку, москва, дмитрий песков, азербайджан, россия