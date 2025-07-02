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"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 02.07.2025 (обновлено: 16:37 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/odessa-2026686304.html
"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России
"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России - РИА Новости, 02.07.2025
"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России
Россия может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения ВСУ на поле боя, утверждает Bloomberg. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:15:00+03:00
2025-07-02T16:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
россия
украина
харьков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения ВСУ на поле боя, утверждает Bloomberg."Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — говорится в материале.По словам автора статьи, Украина сейчас находится в критическом положении. Активное использование дальнобойных ракет и беспилотников решительно ведет Россию к победе, добавил он.В июне российские войска освободили населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево, Ульяновка в ДНР и Новая Кругляковка, Долгенькое, Московка в Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил также о полном освобождении всей территории республики.
https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html
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вооруженные силы украины, владимир путин, в мире, россия, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Харьков
"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России

Bloomberg: РФ может начать наступление на Одессу и Харьков из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения ВСУ на поле боя, утверждает Bloomberg.
"Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
"Зависит от Путина". На Западе сделали неутешительный прогноз для Украины
Вчера, 10:08
По словам автора статьи, Украина сейчас находится в критическом положении. Активное использование дальнобойных ракет и беспилотников решительно ведет Россию к победе, добавил он.
В июне российские войска освободили населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево, Ульяновка в ДНР и Новая Кругляковка, Долгенькое, Московка в Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил также о полном освобождении всей территории республики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ раскрыли, зачем Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ миреРоссияУкраинаХарьков
 
 
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