https://ria.ru/20250702/odessa-2026686304.html

"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России

"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России - РИА Новости, 02.07.2025

"Следующие в списке". СМИ предположили, что станет новыми целями для России

Россия может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения ВСУ на поле боя, утверждает Bloomberg. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:15:00+03:00

2025-07-02T11:15:00+03:00

2025-07-02T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия может решить наступать на Одессу и Харьков из-за бедственного положения ВСУ на поле боя, утверждает Bloomberg."Одесса и Харьков будут следующими в списке, масштабы и конец которого будут определяться исключительно тем, что Кремль сочтет возможным при приемлемых затратах", — говорится в материале.По словам автора статьи, Украина сейчас находится в критическом положении. Активное использование дальнобойных ракет и беспилотников решительно ведет Россию к победе, добавил он.В июне российские войска освободили населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево, Ульяновка в ДНР и Новая Кругляковка, Долгенькое, Московка в Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил также о полном освобождении всей территории республики.

https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html

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вооруженные силы украины, владимир путин, в мире, россия, украина, харьков