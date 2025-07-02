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Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
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16:56 02.07.2025 (обновлено: 00:01 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html
Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана
Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025
Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана
Российское посольство в Баку направило в МИД Азербайджана ноту с требованием консульского доступа к задержанным россиянам, власти республики ноту... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T16:56:00+03:00
2025-07-03T00:01:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
дмитрий киселев
оон
дмитрий песков
баку
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российское посольство в Баку направило в МИД Азербайджана ноту с требованием консульского доступа к задержанным россиянам, власти республики ноту проигнорировали, сообщили в дипмиссии.&quot;Сообщаем, что посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало. Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры&quot;, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, азербайджан, россия, дмитрий киселев, оон, дмитрий песков, баку, мария захарова, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Россия, Дмитрий Киселев, ООН, Дмитрий Песков, Баку, Мария Захарова, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана

Посольство РФ: Баку проигнорировал ноты с требованием доступа к задержанным

Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку. Кадр видео
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российское посольство в Баку направило в МИД Азербайджана ноту с требованием консульского доступа к задержанным россиянам, власти республики ноту проигнорировали, сообщили в дипмиссии.
«

"Сообщаем, что посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало. Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Алиевым
30 июня, 12:47
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.
Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Кремле надеются, что в диалоге Бастрыкина и Алиева прояснятся все нюансы
Вчера, 16:01
 
В миреАзербайджанРоссияДмитрий КиселевООНДмитрий ПесковБакуМария ЗахароваРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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