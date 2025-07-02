https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html

Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана

Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2025

Российское посольство направило ноту в МИД Азербайджана

Российское посольство в Баку направило в МИД Азербайджана ноту с требованием консульского доступа к задержанным россиянам, власти республики ноту... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T16:56:00+03:00

2025-07-02T16:56:00+03:00

2025-07-03T00:01:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российское посольство в Баку направило в МИД Азербайджана ноту с требованием консульского доступа к задержанным россиянам, власти республики ноту проигнорировали, сообщили в дипмиссии."Сообщаем, что посольство в оперативном порядке направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным российским гражданам. Ответа от азербайджанской стороны не последовало. Вместе с тем, держим данную ситуацию на постоянном контроле и предпринимаем все необходимые меры", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Как заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости об аресте в Баку журналистов Sputnik, в организации надеются, что свобода работы представителей СМИ будет гарантирована.

https://ria.ru/20250630/aliev-2026276470.html

https://ria.ru/20250702/kreml-2026766137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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