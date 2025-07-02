https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026776525.html

Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития

Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития - РИА Новости, 02.07.2025

Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития

В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:46:00+03:00

2025-07-02T16:46:00+03:00

2025-07-02T19:11:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

экономика

ключевая ставка

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе."У нас впереди очень неспокойные времена. Уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", — сказала она.Россия при этом адаптировалась к внешним вызовам, подчеркнула глава ЦБ.Набиуллина на конгрессе также заявила, что допускает спад в отдельных отраслях, добавив однако, что нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом только по этим показателям. Замедление российской экономики неизбежно после бурного роста последних лет, заключила она, назвав это явление циклическим охлаждением.

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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка