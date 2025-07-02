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Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития - РИА Новости, 02.07.2025
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития
В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:46:00+03:00
2025-07-02T16:46:00+03:00
2025-07-02T19:11:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
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ключевая ставка
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе."У нас впереди очень неспокойные времена. Уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", — сказала она.Россия при этом адаптировалась к внешним вызовам, подчеркнула глава ЦБ.Набиуллина на конгрессе также заявила, что допускает спад в отдельных отраслях, добавив однако, что нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом только по этим показателям. Замедление российской экономики неизбежно после бурного роста последних лет, заключила она, назвав это явление циклическим охлаждением.
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центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Экономика, Ключевая ставка
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для роста и развития