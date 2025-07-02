Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 02.07.2025 (обновлено: 19:11 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/nabiullina-2026776525.html
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития - РИА Новости, 02.07.2025
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития
В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:46:00+03:00
2025-07-02T19:11:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
экономика
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе."У нас впереди очень неспокойные времена. Уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", — сказала она.Россия при этом адаптировалась к внешним вызовам, подчеркнула глава ЦБ.Набиуллина на конгрессе также заявила, что допускает спад в отдельных отраслях, добавив однако, что нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом только по этим показателям. Замедление российской экономики неизбежно после бурного роста последних лет, заключила она, назвав это явление циклическим охлаждением.
https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, экономика, ключевая ставка
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Экономика, Ключевая ставка
Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для развития

Набиуллина: неспокойные времена приносят возможности для роста и развития

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России ожидаются неспокойные времена, которые могут дать возможности для развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.
"У нас впереди очень неспокойные времена. Уверена, что это и новые возможности для развития, для роста производительности труда в условиях дорогой рабочей силы. Мы на это можем опереться", — сказала она.
Россия при этом адаптировалась к внешним вызовам, подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина на конгрессе также заявила, что допускает спад в отдельных отраслях, добавив однако, что нельзя делать выводы о ситуации в экономике в целом только по этим показателям. Замедление российской экономики неизбежно после бурного роста последних лет, заключила она, назвав это явление циклическим охлаждением.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
29 июня, 14:39
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияЭкономикаКлючевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала