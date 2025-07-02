https://ria.ru/20250702/moskva-2026824193.html

Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ будет чуть более двух часов

Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ будет чуть более двух часов - РИА Новости, 02.07.2025

Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ будет чуть более двух часов

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 2 часа 15 минут, сообщил вице-премьер Виталий... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T20:54:00+03:00

2025-07-02T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 2 часа 15 минут, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на совещании у президента России Владимира Путина. Он напомнил, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов, до конца 2028 года на маршруте будут эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества в соответствии с договором поставки. "Максимальная скорость поезда будет достигать 400 километров в час, а скорость эксплуатации составит 360 километров в час. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут", - сказал Савельев. Ожидается, что пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 миллионов человек по итогам 2030 года. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году.

https://ria.ru/20250702/poezd-2026689118.html

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технологии, москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, владимир путин, общество