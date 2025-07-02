https://ria.ru/20250702/minpromtorg-2026773312.html
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для автомобилей
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для автомобилей - РИА Новости, 02.07.2025
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для автомобилей
Ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят в Россию физлица для личных нужд, планируется... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:35:00+03:00
2025-07-02T16:35:00+03:00
2025-07-02T21:37:00+03:00
экономика
авто
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят в Россию физлица для личных нужд, планируется увеличить, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов в Совете Федерации.Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке.Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет."Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю, как раз рассматривался автопром, о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 "лошадей" и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор", - сказал Алиханов.По его словам, данная мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили."Про объемы - это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали - от 40 до 60 миллиардов рублей", - уточнил министр.
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экономика, авто, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф
Экономика, Авто, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для автомобилей
Минпромторг рассматривает повышение утильсбора для авто мощнее 160 л. с.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят в Россию физлица для личных нужд, планируется увеличить, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов в Совете Федерации.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию
транспортное средство. На сегодняшний день при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров он уплачивается по льготной ставке.
Так, при ввозе физлицами для личного пользования новых машин возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров утильсбор составляет 3,4 тысячи рублей, а для автомобилей с пробегом старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. При этом базовая ставка утильсбора составляет 20 тысяч рублей. А юрлица при ввозе автомобилей платят утильсбор минимум в 150,2 тысячи рублей для новых (до трех лет) и 383,4 тысячи рублей для машин с пробегом старше трех лет.
"Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю, как раз рассматривался автопром, о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 "лошадей" и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор", - сказал Алиханов
.
По его словам, данная мера позволит получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили.
"Про объемы - это десятки миллиардов рублей. Разные мы оценки делали - от 40 до 60 миллиардов рублей", - уточнил министр.