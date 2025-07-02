Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 02.07.2025 (обновлено: 19:08 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/mid-2026807000.html
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность - РИА Новости, 02.07.2025
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность
МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:57:00+03:00
2025-07-02T19:08:00+03:00
азербайджан
россия
в мире
баку
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России."Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении департамента в его Telegram-канале.Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html
азербайджан
россия
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, россия, в мире, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Россия, В мире, Баку, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность

МИД призвал находящихся в Азербайджане россиян соблюдать повышенную осторожность

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
"Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении департамента в его Telegram-канале.
Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Эксперт назвал последствия ослабления связей Азербайджана с Россией
Вчера, 14:45
 
АзербайджанРоссияВ миреБакуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала