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МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность - РИА Новости, 02.07.2025
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность
МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:57:00+03:00
2025-07-02T18:57:00+03:00
2025-07-02T19:08:00+03:00
азербайджан
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России."Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении департамента в его Telegram-канале.Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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азербайджан, россия, в мире, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Азербайджан, Россия, В мире, Баку, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность
МИД призвал находящихся в Азербайджане россиян соблюдать повышенную осторожность