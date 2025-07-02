https://ria.ru/20250702/mid-2026807000.html

МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность

МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность - РИА Новости, 02.07.2025

МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать осторожность

МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:57:00+03:00

2025-07-02T18:57:00+03:00

2025-07-02T19:08:00+03:00

азербайджан

россия

в мире

баку

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. МИД РФ призывает граждан России, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность, с такой рекомендацией выступил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России."Призываем находящихся в республике наших граждан соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность", - говорится в сообщении департамента в его Telegram-канале.Также в ДСКЦ отметили, что в складывающихся условиях россиянам стоит учитывать обстановку в стране при планировании поездки туда.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026743645.html

азербайджан

россия

баку

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азербайджан, россия, в мире, баку, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)