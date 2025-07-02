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МИД Азербайджана вызвал посла России - РИА Новости, 02.07.2025
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16:22 02.07.2025 (обновлено: 17:38 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/mid-2026770794.html
МИД Азербайджана вызвал посла России
МИД Азербайджана вызвал посла России - РИА Новости, 02.07.2025
МИД Азербайджана вызвал посла России
Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:22:00+03:00
2025-07-02T17:38:00+03:00
азербайджан
россия
в мире
баку
михаил евдокимов
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в министерство иностранных дел. На встрече с заместителем (главы) МИД Азербайджана Аразом Азимовым до сведения посла был донесен протест в связи с недружественными шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами", - говорится в сообщении.Азимов, как утверждается, также заявил о недовольстве в Баку в связи с использованием в отношении азербайджанцев таких выражений, как "этническая преступная группа", хотя российские правоохранительные органы с самого начала не называли национальности задержанных, это начали делать представители азербайджанской стороны.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. При этом в том сообщени СК РФ не назвал национальность задержанных. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.В связи с задержаниями в Екатеринбурге МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250702/mid-2026738191.html
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азербайджан, россия, в мире, баку, михаил евдокимов
Азербайджан, Россия, В мире, Баку, Михаил Евдокимов
МИД Азербайджана вызвал посла России

Азербайджан выразил протест послу России Михаилу Евдокимову

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Посол России в Баку Михаил Евдокимов вызван в МИД Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в министерство иностранных дел. На встрече с заместителем (главы) МИД Азербайджана Аразом Азимовым до сведения посла был донесен протест в связи с недружественными шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами", - говорится в сообщении.
Азимов, как утверждается, также заявил о недовольстве в Баку в связи с использованием в отношении азербайджанцев таких выражений, как "этническая преступная группа", хотя российские правоохранительные органы с самого начала не называли национальности задержанных, это начали делать представители азербайджанской стороны.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. При этом в том сообщени СК РФ не назвал национальность задержанных. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
В связи с задержаниями в Екатеринбурге МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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