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Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
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12:37 02.07.2025 (обновлено: 14:30 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/maslo-2026703256.html
Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков
Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025
Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков
Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:37:00+03:00
2025-07-02T14:30:00+03:00
киев
москва
баку
в мире
россия
дмитрий песков
азербайджан
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия якобы "угрожает" Азербайджану. Журналист спросил Пескова, как в Кремле воспринимают контакты в таком контексте, и видят ли попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном."Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html
https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html
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киев, москва, баку, в мире, россия, дмитрий песков, азербайджан, владимир зеленский, ильхам алиев, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Киев, Москва, Баку, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Азербайджан, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков

Песков: Киев сделает все, чтобы подлить масло в огонь между Москвой и Баку

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия якобы "угрожает" Азербайджану. Журналист спросил Пескова, как в Кремле воспринимают контакты в таком контексте, и видят ли попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова предупредила тех, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку
Вчера, 09:10
"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Россия не угрожает Азербайджану, заявил Песков
Вчера, 12:39
 
КиевМоскваБакуВ миреРоссияДмитрий ПесковАзербайджанВладимир ЗеленскийИльхам АлиевСледственный комитет России (СК РФ)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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