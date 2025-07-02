Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков
Песков: Киев сделает все, чтобы подлить масло в огонь между Москвой и Баку
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия якобы "угрожает" Азербайджану. Журналист спросил Пескова, как в Кремле воспринимают контакты в таком контексте, и видят ли попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном.
"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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