https://ria.ru/20250702/maslo-2026703256.html

Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков

Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков - РИА Новости, 02.07.2025

Киев сделает все, чтобы испортить отношения Москвы и Баку, заявил Песков

Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:37:00+03:00

2025-07-02T12:37:00+03:00

2025-07-02T14:30:00+03:00

киев

москва

баку

в мире

россия

дмитрий песков

азербайджан

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев будет делать все, чтобы подливать масло в огонь, провоцировать Баку на эмоциональные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия якобы "угрожает" Азербайджану. Журналист спросил Пескова, как в Кремле воспринимают контакты в таком контексте, и видят ли попытку Киева и других заинтересованных сторон разбалансировать отношения между Россией и Азербайджаном."Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на такие эмоциональные действия на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html

https://ria.ru/20250702/prichina-2026704332.html

киев

москва

баку

россия

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, москва, баку, в мире, россия, дмитрий песков, азербайджан, владимир зеленский, ильхам алиев, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку