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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские войска продвинулись возле Купянска в Харьковской области и прижали ВСУ к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:57:00+03:00
2025-07-02T07:57:00+03:00
2025-07-02T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись возле Купянска в Харьковской области и прижали ВСУ к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки. В ходе накатов северо-западнее Голубовки ВС РФ прижали украинских боевиков к реке Оскол", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что группировка украинских войск контролирует до полукилометра прибрежной зоны и это расстояние постоянно сокращается. Северо-восточнее Петропавловки в ходе продвижения российских войск занята территория площадью около 3 гектаров и расширена зона контроля на участке протяженностью более 8 километров.
https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко: ВС России продвинулись возле Купянска и прижали ВСУ к реке Оскол