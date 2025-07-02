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Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/marochko-2026653093.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские войска продвинулись возле Купянска в Харьковской области и прижали ВСУ к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:57:00+03:00
2025-07-02T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись возле Купянска в Харьковской области и прижали ВСУ к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки. В ходе накатов северо-западнее Голубовки ВС РФ прижали украинских боевиков к реке Оскол", - сообщил он со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что группировка украинских войск контролирует до полукилометра прибрежной зоны и это расстояние постоянно сокращается. Северо-восточнее Петропавловки в ходе продвижения российских войск занята территория площадью около 3 гектаров и расширена зона контроля на участке протяженностью более 8 километров.
https://ria.ru/20250626/marochko-2025486597.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись возле Купянска и прижали ВСУ к реке Оскол

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Российские войска продвинулись возле Купянска в Харьковской области и прижали ВСУ к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток нашим передовым отрядам удалось закрепиться на новых позициях в лесном массиве южнее Кондрашовки. В ходе накатов северо-западнее Голубовки ВС РФ прижали украинских боевиков к реке Оскол", - сообщил он со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что группировка украинских войск контролирует до полукилометра прибрежной зоны и это расстояние постоянно сокращается. Северо-восточнее Петропавловки в ходе продвижения российских войск занята территория площадью около 3 гектаров и расширена зона контроля на участке протяженностью более 8 километров.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России уничтожили колонну ВСУ под Харьковом, сообщил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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