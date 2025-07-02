МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт
Аналитик Фури: МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 2 июл – РИА Новости. МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во вторник доктор Ренева Фури - южноафриканский политический аналитик, специализирующийся на управлении, развитии и безопасности.
"МАГАТЭ, которому поручен надзор за ядерными программами, не осудило атаку. Оно проявило бесхребетность, позволив одному из самых опасных прецедентов в мире пройти без препятствий", - считает Фури.
Собеседница добавила, что равнодушие международных организаций в подобных ситуациях недопустимо, призвав их соблюдать свои обязанности более ответственно.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".