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МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
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11:00 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/magate-2026680852.html
МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт
МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025
МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт
МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:00:00+03:00
2025-07-02T11:00:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
рафаэль гросси
дональд трамп
магатэ
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КЕЙПТАУН, 2 июл – РИА Новости. МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во вторник доктор Ренева Фури - южноафриканский политический аналитик, специализирующийся на управлении, развитии и безопасности. "МАГАТЭ, которому поручен надзор за ядерными программами, не осудило атаку. Оно проявило бесхребетность, позволив одному из самых опасных прецедентов в мире пройти без препятствий", - считает Фури. Собеседница добавила, что равнодушие международных организаций в подобных ситуациях недопустимо, призвав их соблюдать свои обязанности более ответственно. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html
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в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Удар США по ядерным объектам в Иране
МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт

Аналитик Фури: МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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КЕЙПТАУН, 2 июл – РИА Новости. МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во вторник доктор Ренева Фури - южноафриканский политический аналитик, специализирующийся на управлении, развитии и безопасности.
"МАГАТЭ, которому поручен надзор за ядерными программами, не осудило атаку. Оно проявило бесхребетность, позволив одному из самых опасных прецедентов в мире пройти без препятствий", - считает Фури.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без
29 июня, 08:00
Собеседница добавила, что равнодушие международных организаций в подобных ситуациях недопустимо, призвав их соблюдать свои обязанности более ответственно.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Иран — разминка: в НАТО планируют упредительно обезглавить российскую науку
28 июня, 08:00
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
28 июня, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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