https://ria.ru/20250702/magate-2026680852.html

МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт

МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт - РИА Новости, 02.07.2025

МАГАТЭ проявило бесхребетность после атак США на Иран, считает эксперт

МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:00:00+03:00

2025-07-02T11:00:00+03:00

2025-07-02T11:00:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

аббас аракчи

рафаэль гросси

дональд трамп

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826666375_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed6b38d06a89f6d2e5a1716b8e54599.jpg

КЕЙПТАУН, 2 июл – РИА Новости. МАГАТЭ проявило "бесхребетность" после атак США на Иран, не выполнив свою основную обязанность надзора за ядерными объектами, заявила в интервью РИА Новости во вторник доктор Ренева Фури - южноафриканский политический аналитик, специализирующийся на управлении, развитии и безопасности. "МАГАТЭ, которому поручен надзор за ядерными программами, не осудило атаку. Оно проявило бесхребетность, позволив одному из самых опасных прецедентов в мире пройти без препятствий", - считает Фури. Собеседница добавила, что равнодушие международных организаций в подобных ситуациях недопустимо, призвав их соблюдать свои обязанности более ответственно. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, удар сша по ядерным объектам в иране