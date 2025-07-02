Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным
Климатолог Кокорин: лето 2025 года не является холодным
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Не стоит спешить оценивать лето 2025 года в Центральной России как холодное, прошел только первый месяц, и в июле не исключены волны тепла, кроме того, похолодание не аномальное, подобные явления уже случались, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Назвать то, что сейчас происходит в московском регионе, какими-то особенными или аномальными холодами нельзя. Несколько лет назад была волна холода, которая доходила почти до нуля градусов. В Вологодской области, а это в 500 километрах к северу от Москвы, в середине июня были заморозки до минус 10… У нас прошел только первый месяц этого лета, и мы просматриваем несколько дней второго месяца, не более того, поэтому называть лето холодным мы не можем", - сказал Кокорин.
При этом климатолог отметил, что частота таких ненормальных для своего сезона температур явно увеличилась.
"Про июль нам вообще пока ничего неизвестно. Первые дни холодные, но это не говорит о том, что потом не будет волны тепла и жаркого месяца", - добавил эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что средняя температура в июле в большинстве регионов России будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока.