https://ria.ru/20250702/leto-2026644370.html

Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным

Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным - РИА Новости, 02.07.2025

Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным

Не стоит спешить оценивать лето 2025 года в Центральной России как холодное, прошел только первый месяц, и в июле не исключены волны тепла, кроме того,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T04:15:00+03:00

2025-07-02T04:15:00+03:00

2025-07-02T04:15:00+03:00

общество

россия

вологодская область

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алексей кокорин

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гидрометцентр

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Не стоит спешить оценивать лето 2025 года в Центральной России как холодное, прошел только первый месяц, и в июле не исключены волны тепла, кроме того, похолодание не аномальное, подобные явления уже случались, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "Назвать то, что сейчас происходит в московском регионе, какими-то особенными или аномальными холодами нельзя. Несколько лет назад была волна холода, которая доходила почти до нуля градусов. В Вологодской области, а это в 500 километрах к северу от Москвы, в середине июня были заморозки до минус 10… У нас прошел только первый месяц этого лета, и мы просматриваем несколько дней второго месяца, не более того, поэтому называть лето холодным мы не можем", - сказал Кокорин. При этом климатолог отметил, что частота таких ненормальных для своего сезона температур явно увеличилась. "Про июль нам вообще пока ничего неизвестно. Первые дни холодные, но это не говорит о том, что потом не будет волны тепла и жаркого месяца", - добавил эксперт. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что средняя температура в июле в большинстве регионов России будет около нормы, теплее нормы будет на Урале, в западной половине Сибирского федерального округа и на юге Дальнего Востока.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

https://ria.ru/20250628/pogoda-2026023216.html

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общество, россия, вологодская область, москва, алексей кокорин, роман вильфанд, гидрометцентр