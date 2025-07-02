В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь
В Тверской области задержали организатора несанкционированного детского лагеря
© Прокуратура Тверской области/TelegramНесанкционированный детский лагерь в деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа Тверской области
Несанкционированный детский лагерь в деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа Тверской области
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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Несанкционированный детский лагерь выявили в Тверской области, его организатора, жительницу Санкт-Петербурга, заподозрили в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Прокуратурой Селижаровского района выявлен несанкционированный детский лагерь в деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа Тверской области, организатором которого является физическое лицо - собственник земельного участка", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, при проверке выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.
СУСК по Тверской области в своем Telegram-канале заявило о возбуждении уголовного дела "в отношении жительницы города Санкт-Петербурга, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".
По версии следствия, в период с 28 июня по 1 июля женщина предоставила услугу по летнему отдыху девяти малолетним и несовершеннолетним детям из города Санкт-Петербурга, организовав их проживание в условиях, угрожающих жизни и здоровью.