https://ria.ru/20250702/lager-2026762352.html

В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь

В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь - РИА Новости, 02.07.2025

В Тверской области выявили несанкционированный детский лагерь

Несанкционированный детский лагерь выявили в Тверской области, его организатора, жительницу Санкт-Петербурга, заподозрили в предоставлении услуг, не отвечающих... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:47:00+03:00

2025-07-02T15:47:00+03:00

2025-07-02T15:50:00+03:00

происшествия

селижаровский район

россия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Несанкционированный детский лагерь выявили в Тверской области, его организатора, жительницу Санкт-Петербурга, заподозрили в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Прокуратурой Селижаровского района выявлен несанкционированный детский лагерь в деревне Шалахино Селижаровского муниципального округа Тверской области, организатором которого является физическое лицо - собственник земельного участка", - сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. По данным ведомства, при проверке выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности. СУСК по Тверской области в своем Telegram-канале заявило о возбуждении уголовного дела "в отношении жительницы города Санкт-Петербурга, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". По версии следствия, в период с 28 июня по 1 июля женщина предоставила услугу по летнему отдыху девяти малолетним и несовершеннолетним детям из города Санкт-Петербурга, организовав их проживание в условиях, угрожающих жизни и здоровью.

https://ria.ru/20250702/delo-2026666949.html

селижаровский район

россия

тверская область

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происшествия, селижаровский район, россия, тверская область