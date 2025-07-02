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Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России
Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России - РИА Новости, 02.07.2025
Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России
Никакие диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T01:06:00+03:00
2025-07-02T01:06:00+03:00
2025-07-02T01:06:00+03:00
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свердловская область
екатеринбург
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никакие диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила", — написал он.По его словам, все будут жить по российским законам, а если кто-то с этим не согласен, то окажется в местах лишения свободы.Следственное управление СК по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
https://ria.ru/20250622/klishas-2024568399.html
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россия, свердловская область, екатеринбург, андрей клишас, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России
Клишас: диаспоры не могут навязывать правила России и ее гражданам