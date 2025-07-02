https://ria.ru/20250702/klishas-2026637411.html

Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России

Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России - РИА Новости, 02.07.2025

Клишас рассказал, что ждет диаспоры, отказывающиеся жить по законам России

Никакие диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T01:06:00+03:00

2025-07-02T01:06:00+03:00

2025-07-02T01:06:00+03:00

россия

свердловская область

екатеринбург

андрей клишас

совет федерации рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никакие диаспоры не смогут навязать свои правила России и ее народу, заявил в своем Telegram-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас."Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила", — написал он.По его словам, все будут жить по российским законам, а если кто-то с этим не согласен, то окажется в местах лишения свободы.Следственное управление СК по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.

https://ria.ru/20250622/klishas-2024568399.html

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россия

свердловская область

екатеринбург

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россия, свердловская область, екатеринбург, андрей клишас, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф)