https://ria.ru/20250702/kadry-2026705307.html

В Кремле видели кадры с задержанием россиян в Азербайджане

В Кремле видели кадры с задержанием россиян в Азербайджане - РИА Новости, 02.07.2025

В Кремле видели кадры с задержанием россиян в Азербайджане

В Кремле видели кадры задержания граждан РФ в Азербайджане, обратили внимание на все детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:43:00+03:00

2025-07-02T12:43:00+03:00

2025-07-02T14:42:00+03:00

азербайджан

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кремле видели кадры задержания граждан РФ в Азербайджане, обратили внимание на все детали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет защищать законные интересы своих граждан по дипломатическим каналам, используя для этого все имеющиеся средства.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ".Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.

https://ria.ru/20250702/sputnik-2026655185.html

https://ria.ru/20250702/baku-2026695723.html

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