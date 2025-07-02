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Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки - РИА Новости, 02.07.2025
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки Банка России до 14% поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок РФ, другие льготы не смогут так простимулировать инвестиции, заявил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:28:00+03:00
2025-07-02T17:28:00+03:00
2025-07-02T17:28:00+03:00
экономика
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герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки Банка России до 14% поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок РФ, другие льготы не смогут так простимулировать инвестиции, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на финансовом конгрессе ЦБ. "Снижение ставки - это в первую очередь. Все остальные льготы дадут очень маленькую прибавку", - сказал он, отвечая на вопрос какие льготы помогут стимулировать инвесторов направлять средства на фондовый рынок РФ. Отвечая на вопрос, какой должна быть ключевая ставка, Греф отметил, что согласно исследованию Сбербанка, "нейтральной является ставка в 14%". "Когда у тебя идет (выбор - ред.) между депозитом, который тебе дает в реальном выражении 15% годовых, гарантировано, и вложением в какие-то ценные бумаги, которые у тебя будут волатильнее на рынке и не факт, что будут расти, то, конечно, инвесторов, желающих вкладывать акции в SPO или в IPO, не так много", - подчеркнул он. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
https://ria.ru/20250629/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, герман греф, ключевая ставка
Экономика, Россия, Герман Греф, Ключевая ставка
Греф рассказал, для чего необходимо снижение ключевой ставки
Греф: снижение ключевой ставки поможет привлечь инвесторов на фондовый рынок