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США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 02.07.2025
США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
США считают недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и требуют от исламской республики немедленно его восстановить, заявила официальный... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T21:22:00+03:00
2025-07-02T21:22:00+03:00
2025-07-02T21:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США считают недопустимой приостановку сотрудничества Ирана с МАГАТЭ и требуют от исламской республики немедленно его восстановить, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы используем слово "недопустимо", (говоря - ред.) что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ", - сказала она журналистам на брифинге.Брюс добавила, что Вашингтон требует от Тегерана немедленно восстановить сотрудничество с международным агентством в полном объеме.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. По его словам, гендиректор МАГАТЭ сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными". МАГАТЭ знает о сообщениях о приостановке сотрудничества со стороны Ирана, ожидает официальной информации от Тегерана, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Агентства Фредрик Даль.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, аббас аракчи, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Аббас Аракчи, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси
США потребовали от Ирана немедленно восстановить сотрудничество с МАГАТЭ
Госдеп: приостановка сотрудничества Ирана с МАГАТЭ является недопустимой