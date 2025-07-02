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Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T21:31:00+03:00
2025-07-02T21:31:00+03:00
2025-07-03T08:41:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге Пиперя, выступивший автором инициативы.Он уточнил, что под проектом вотума подписались 79 парламентариев, обсуждать его будут 7 июля.Ранее Financial Times сообщила, что некоторые члены Европарламента хотят отставки фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
https://ria.ru/20250514/evrokomissiya-2016845656.html
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в мире, румыния, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Румыния, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
Европарламент рассмотрит вотум недоверия фон дер Ляйен в четверг