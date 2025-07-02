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Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг

Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг - РИА Новости, 03.07.2025

Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг

Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-02T21:31:00+03:00

2025-07-02T21:31:00+03:00

2025-07-03T08:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге Пиперя, выступивший автором инициативы.Он уточнил, что под проектом вотума подписались 79 парламентариев, обсуждать его будут 7 июля.Ранее Financial Times сообщила, что некоторые члены Европарламента хотят отставки фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.

https://ria.ru/20250514/evrokomissiya-2016845656.html

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в мире, румыния, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз