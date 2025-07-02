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Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
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21:31 02.07.2025 (обновлено: 08:41 03.07.2025)
https://ria.ru/20250702/es-2026829019.html
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг - РИА Новости, 03.07.2025
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-02T21:31:00+03:00
2025-07-03T08:41:00+03:00
в мире
румыния
люксембург (округ)
урсула фон дер ляйен
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге Пиперя, выступивший автором инициативы.Он уточнил, что под проектом вотума подписались 79 парламентариев, обсуждать его будут 7 июля.Ранее Financial Times сообщила, что некоторые члены Европарламента хотят отставки фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
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в мире, румыния, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Румыния, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг

Европарламент рассмотрит вотум недоверия фон дер Ляйен в четверг

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Европарламент изучит возможность вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг, 10 июня, написал в соцсети X румынский евродепутат Георге Пиперя, выступивший автором инициативы.
Он уточнил, что под проектом вотума подписались 79 парламентариев, обсуждать его будут 7 июля.
Ранее Financial Times сообщила, что некоторые члены Европарламента хотят отставки фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ: Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
14 мая, 11:55
 
В миреРумынияЛюксембург (округ)Урсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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