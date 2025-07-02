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Костин сравнил ситуацию в экономике с органом для Мариинского театра - РИА Новости, 02.07.2025
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17:55 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026794035.html
Костин сравнил ситуацию в экономике с органом для Мариинского театра
Костин сравнил ситуацию в экономике с органом для Мариинского театра - РИА Новости, 02.07.2025
Костин сравнил ситуацию в экономике с органом для Мариинского театра
Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T17:55:00+03:00
2025-07-02T17:55:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
андрей костин (банкир)
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который заплатили, но так и не получили - ни денег, ни органа. "Когда мы говорим о современной нашей жизни, это, конечно, огромное количество санкций. Президент это тоже называл, порядка 28 тысяч, но которые многие процессы делают более дорогими, более сложными", - сказал он в ходе пленарной дискуссии на финансовом конгрессе Банка России. По словам Костина, многим предприятиям из-за санкций приходилось, например, дважды платить за оборудование. "Герман Оскарович хотел подарить Мариинскому театру орган, заплатил деньги, орган изготовили, но не получили ни орган, ни деньги - вот пример нашей экономики сегодня", - отметил глава ВТБ. Костин отметил, что нельзя не учитывать санкции, в том числе и когда идет постановка целей. Финансовый конгресс Банка России с участием руководства ЦБ РФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 июля.
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экономика, россия, санкт-петербург, андрей костин (банкир), мариинский театр
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Костин (банкир), Мариинский театр
Костин сравнил ситуацию в экономике с органом для Мариинского театра

Костин: нельзя не учитывать санкции, в том числе и когда идет постановка целей

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин проиллюстрировал ситуацию в экономике РФ на фоне беспрецедентных санкций историей с органом для Мариинского театра, за который заплатили, но так и не получили - ни денег, ни органа.
"Когда мы говорим о современной нашей жизни, это, конечно, огромное количество санкций. Президент это тоже называл, порядка 28 тысяч, но которые многие процессы делают более дорогими, более сложными", - сказал он в ходе пленарной дискуссии на финансовом конгрессе Банка России.
По словам Костина, многим предприятиям из-за санкций приходилось, например, дважды платить за оборудование.
"Герман Оскарович хотел подарить Мариинскому театру орган, заплатил деньги, орган изготовили, но не получили ни орган, ни деньги - вот пример нашей экономики сегодня", - отметил глава ВТБ.
Костин отметил, что нельзя не учитывать санкции, в том числе и когда идет постановка целей.
Финансовый конгресс Банка России с участием руководства ЦБ РФ проходит в Санкт-Петербурге со 2 по 4 июля.
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАндрей Костин (банкир)Мариинский театр
 
 
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