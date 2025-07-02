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Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов
Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов
Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:34:00+03:00
2025-07-02T11:34:00+03:00
2025-07-02T11:42:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
совет федерации рф
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50%-ой доле самолетов отечественного производства в авиапарках российских авиакомпаний, заявил глава министерства Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации."У нас в 309 указе президента есть цель - 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что это требует в том числе законодательного закрепления и дальнейшего развития", - сказал Алиханов.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов, совет федерации рф, технологии, общество
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов, Совет Федерации РФ, Технологии, Общество
Алиханов призвал закрепить законом увеличение доли отечественных самолетов
Алиханов: увеличение доли отечественных самолетов надо закрепить законодательно