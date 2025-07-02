https://ria.ru/20250702/brend-2026693574.html
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви
Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:45:00+03:00
2025-07-02T11:45:00+03:00
2025-07-02T11:45:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей. "При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.
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экономика, россия, антон алиханов, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви
Алиханов: количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%