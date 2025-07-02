Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/brend-2026693574.html
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви - РИА Новости, 02.07.2025
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви
Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:45:00+03:00
2025-07-02T11:45:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей. "При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.
https://ria.ru/20250620/brend-2024165629.html
https://ria.ru/20250123/putin-1995140628.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о росте числа отечественных брендов одежды и обуви

Алиханов: количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%

© Фото : МинпромторгМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Минпромторг
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество российских брендов одежды и обуви за 3 года выросло на 18%, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В легкой промышленности мы за кратчайший период заместили ушедшие иностранные компании. За 3 года число наших брендов одежды и обуви увеличилось на 18%", - сказал министр в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Никишина рассказала о роли бренда "Сделано в России" на российском рынке
20 июня, 12:00
Он отметил, для повышения независимости отрасли Минпромторг РФ делает акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. В этом направлении российские компании с 2020 года в 1,5 раза нарастили объемы выпуска синтетических тканей.
"При этом дизайнеров модной одежды, других креативных индустрий вдохновляет художественный стиль народных промыслов. Мы системно работаем над сохранением богатого наследия НХП, активно продвигаем индустрию на различных площадках и реализуем меры поддержки", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Путин призвал российские бренды уверенно выходить на зарубежные рынки
23 января, 15:07
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала