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Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года - РИА Новости, 02.07.2025
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12:00 02.07.2025 (обновлено: 12:24 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/baykal-2026696294.html
Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года
Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года - РИА Новости, 02.07.2025
Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года
Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:00:00+03:00
2025-07-02T12:24:00+03:00
"аврора"
экономика
россия
екатеринбург
антон алиханов
арамиль
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Гендиректор разработчика и производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в конце мая говорил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора" и предварительные договоренности с "КрасАвиа" и "Аэросервисом"."В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании "Аврора". Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал", - сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету "Байкал". Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году.Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой, в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета двигателем и воздушным винтом российского производства.Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
https://ria.ru/20250528/samolet-2019502090.html
https://ria.ru/20250514/samolet-2016875169.html
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"аврора", экономика, россия, екатеринбург, антон алиханов, арамиль, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, ан-2
"Аврора", Экономика, Россия, Екатеринбург, Антон Алиханов, Арамиль, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Ан-2
Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года

Алиханов: первые 5 самолетов "Байкал" могут передать "Авроре" в конце 2026 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный МАКС-2021. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Гендиректор разработчика и производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в конце мая говорил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора" и предварительные договоренности с "КрасАвиа" и "Аэросервисом".
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"В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании "Аврора". Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал", - сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету "Байкал". Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году.
Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой, в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета двигателем и воздушным винтом российского производства.
Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
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"Аврора"ЭкономикаРоссияЕкатеринбургАнтон АлихановАрамильМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФАн-2
 
 
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