https://ria.ru/20250702/baykal-2026696294.html

Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года

Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года - РИА Новости, 02.07.2025

Первые самолеты "Байкал" планируют передать "Авроре" в конце 2026 года

Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:00:00+03:00

2025-07-02T12:00:00+03:00

2025-07-02T12:24:00+03:00

"аврора"

экономика

россия

екатеринбург

антон алиханов

арамиль

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506882_0:198:2979:1873_1920x0_80_0_0_c13e1284cdb026aebbbdee9be3a05695.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первые пять новых российских легких многоцелевых самолетов "Байкал" планируется передать авиакомпании "Аврора" в конце следующего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Гендиректор разработчика и производителя самолета, Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин в конце мая говорил, что уже есть твердый контракт на поставку 10 самолетов с авиакомпанией "Аврора" и предварительные договоренности с "КрасАвиа" и "Аэросервисом"."В конце следующего года первые пять самолетов мы должны поставить авиакомпании "Аврора". Эта работа профинансирована со стороны Минпрома и будет завершена в те сроки, о которых я сказал", - сообщил Алиханов, рассказывая о ходе работ по самолету "Байкал". Сертификация нового двигателя ВК-800 и нового винта российского производства, по его словам, ожидается в текущем году.Минпромторг в апреле 2025 года заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по созданию легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой, в рамках которых будут проведены доработка и оснащение самолета двигателем и воздушным винтом российского производства.Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.К разработке двигателя ВК-800 приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.

https://ria.ru/20250528/samolet-2019502090.html

https://ria.ru/20250514/samolet-2016875169.html

россия

екатеринбург

арамиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"аврора", экономика, россия, екатеринбург, антон алиханов, арамиль, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, ан-2