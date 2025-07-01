https://ria.ru/20250701/vybory-2026467805.html

В Совфеде не исключили попыток внешнего вмешательства в выборы в сентябре

В Совфеде не исключили попыток внешнего вмешательства в выборы в сентябре - РИА Новости, 01.07.2025

В Совфеде не исключили попыток внешнего вмешательства в выборы в сентябре

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов не исключил попыток внешнего вмешательства в российские выборы, которые пройдут в сентябре... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:15:00+03:00

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2025-07-01T11:15:00+03:00

политика

россия

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов не исключил попыток внешнего вмешательства в российские выборы, которые пройдут в сентябре этого года. "На плановом заседании сенаторской комиссии (1 июля – ред.) рассмотрим вопрос о возобновлении деятельности нашей мониторинговой рабочей группы, призванной вести текущий анализ информации о любых признаках попыток внешнего вмешательства во все эти избирательные кампании. Есть подозрение, что они будут и на этот раз", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, итоги работы группы будут подведены в конце сентября. Климов отметил, что сейчас в ведомствах, правоохранительных органах и субъектах Российской Федерации уже готовятся к должному обеспечению избирательной кампании в российских регионах в сентябре в рамках единого дня голосования, "теперь уже правильнее говорить, единых дней голосования в сентябре текущего года". Он напомнил, что в двух десятках субъектов федерации запланированы губернаторские выборы, также пройдут выборы депутатов целого ряда региональных парламентов и на уровне органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20250603/ssha-2020671552.html

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политика, россия, андрей климов, совет федерации рф