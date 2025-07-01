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ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:25:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250630/svo-2026275583.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, украина