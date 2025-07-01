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ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.07.2025 (обновлено: 12:27 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vsu-2026482643.html
ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:25:00+03:00
2025-07-01T12:27:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
украина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250630/svo-2026275583.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Украина
ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 90 военных Украины, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьУкраина
 
 
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