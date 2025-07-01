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Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 01.07.2025
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18:12 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026595278.html
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 01.07.2025
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады
Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:12:00+03:00
2025-07-01T18:12:00+03:00
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россия
алексей гончаренко
сергей марченко
верховная рада украины
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко * 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина, россия, алексей гончаренко, сергей марченко, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады

Депутат Рады Железняк: Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко * 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан.
Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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Вчера, 02:18
 
УкраинаРоссияАлексей ГончаренкоСергей МарченкоВерховная Рада УкраиныМинистерство финансов РФ (Минфин России)В мире
 
 
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