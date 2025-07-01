https://ria.ru/20250701/ukraina-2026595278.html

Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады

Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 01.07.2025

Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады

Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:12:00+03:00

2025-07-01T18:12:00+03:00

2025-07-01T18:12:00+03:00

украина

россия

алексей гончаренко

сергей марченко

верховная рада украины

министерство финансов рф (минфин россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко * 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026417642.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, алексей гончаренко, сергей марченко, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), в мире