https://ria.ru/20250701/ukraina-2026595278.html
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 01.07.2025
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады
Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:12:00+03:00
2025-07-01T18:12:00+03:00
2025-07-01T18:12:00+03:00
украина
россия
алексей гончаренко
сергей марченко
верховная рада украины
министерство финансов рф (минфин россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Минфин Украины планирует в ближайшие годы отменить или существенно ослабить банковскую тайну, чтобы дать налоговой службе возможность получать доступ к счетам налогоплательщиков, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно ослабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков". Вот доказательство из той самой бюджетной декларации, одобренной всем правительством", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко * 21 апреля сообщил, что кабмин Украины согласовал законопроект, которым предлагает разрешить налоговикам доступ к счетам и сейфам граждан. Министр финансов Украины Сергей Марченко в январе заявил, что банковская тайна "защищает воров и преступников", в связи с чем предложил ее отменить. По мнению министра, сотрудники государственной налоговой службы должны получить доступ к банковским данным граждан Украины.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026417642.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14af977f1a4f6094bf6282c540f91cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, алексей гончаренко, сергей марченко, верховная рада украины, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну, сообщил депутат Рады
Депутат Рады Железняк: Минфин Украины планирует отменить банковскую тайну