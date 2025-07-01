https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html

Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине

Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине - РИА Новости, 01.07.2025

Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине

Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне специальной военной операции, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:50:00+03:00

2025-07-01T11:50:00+03:00

2025-07-01T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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леонид пасечник

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киев

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луганская народная республика

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне специальной военной операции, пишет агентство Bloomberg."Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту", — говорится в материале.При этом отмечается, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на Украине в 2022 году, иссякло.В июне ВС России освободили населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево, Ульяновка в ДНР и Новая Кругляковка, Долгенькое и Московка в Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил о полном освобождении всей территории республики.

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

луганская народная республика

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вооруженные силы рф, леонид пасечник, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире, луганская народная республика