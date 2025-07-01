https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html
Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине
Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине - РИА Новости, 01.07.2025
Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине
Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне специальной военной операции, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:50:00+03:00
2025-07-01T11:50:00+03:00
2025-07-01T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
леонид пасечник
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации в зоне специальной военной операции, пишет агентство Bloomberg."Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту", — говорится в материале.При этом отмечается, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на Украине в 2022 году, иссякло.В июне ВС России освободили населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево, Ульяновка в ДНР и Новая Кругляковка, Долгенькое и Московка в Харьковской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил о полном освобождении всей территории республики.
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, леонид пасечник, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, В мире, Луганская Народная Республика
Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине
Bloomberg: существование Украины остается под угрозой из-за наступления России